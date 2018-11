Gran expectación para los talleres del 'Space Talks', que han agotado las inscripciones

La expectación que han generado las Jornadas 'Space Talks' de Roquetas de Mar ha propiciado que se hayan agotado todas las inscripciones disponibles para varias de las actividades propuestas, aunque en el extenso programa hay cabida para otras para las que no se requiere inscripción. El evento, en colaboración con la Agencia Espacial Europea e impulsado desde el Ayuntamiento roquetero, se celebrará mañana sábado desde las 16:0= en la Plaza de Toros y Parque Los Bajos.

La robótica y la programación tienen mucho peso en las actividades y un gran atractivo para niños y jóvenes, que acudirán a la Sala Luis María Ansón atraidos por tres talleres, para los que ya no hay plazas: 'Programación Space Invaders', 'Do It Yourself: Mini Robot' y 'Robot Mini Curiosity'. Éstos, eminentemente prácticos, estarán impartidos por los colectivos especializados 'Ciencia Divertida' y 'Conmásfuturo'.

El objetivo último de la Agencia Espacial Europea es divulgar el conocimiento y la investigación sobre el espacio a todos los niveles y públicos, y en la provincia el epicentro de las actividades se concentrarán en torno al 'Space Talks'. Sobre el observatorio almeriense de Calar Alto girará una de las charlas de la jornada, la que impartirá Jorge Iglesias: 'El Observatorio de Calar Alto: una ventana abierta al Universo en Almería'. La conferencia se celebrará en la Sala Juan Ibáñez a las 16:30. Acto seguido seguirá la charla que ofrecerá Fernando Rull: 'Almería, en el camino hacia Marte'.

Durante seis horas estará abierto el planetario que se instalará en el Patio de Caballos. Además, a partir de las 17.30 se celebrarán diversos espectáculos, teatros y cuentacuentos relacionados con el espacio. Y en la plaza externa al coso se realizará una demostración de la Asociación Española de Radioaficionados. La noche acabará con una observación lunar para adultos de la mano de la Asociación Orión.