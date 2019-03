La hoja de ruta del Hospital de Roquetas avanza: firmadas las actas de ocupación

Los planes a corto plazo con respecto al gran proyecto de las últimas legislaturas del equipo de gobierno de Gabriel Amat en Roquetas, la construcción y puesta en marcha de un centro hospitalario en el municipio, avanzan según los plazos marcados en las últimas semanas. Ayer se firmaron las actas de ocupación del suelo en el que se construirá la obra, según confirmaron fuentes oficiales a este diario.

El paso es importante porque desde ya los terrenos particulares, pertenecientes a diferentes propietarios, pasan a formar parte del municipio y pueden ponerse de manera efectiva a disposición de la Junta de Andalucía, que es la administración que se va a encargar de la construcción y puesta en marcha de la infraestructura. El trámite se ha demorado más de lo inicialmente anunciado por Amat, si bien no fue hasta hace pocas semanas cuando la Junta reactivó el proceso después de que se firmara el convenio con el anterior gobierno autonómico y éste no diera ningún paso más, arguye el consistorio.

La Junta de Andalucía mantiene abierta actualmente la primera de las licitaciones necesarias para que el proyecto avance: la adaptación a la normativa vigente del proyecto de construcción del centro hospitalario, trámite obligatorio ya que el mismo data de la década pasada

El proceso de expropiaciones puede considerarse finalizado, si bien no todos los propietarios han estado conformes con el precio ofrecido por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar por sus terrenos. Éstos no pueden negarse a entregarlos, por tratarse de una obra pública de interés general (contemplado además el suelo como de uso sanitario en el PGOU), pero sí pueden negociar y, en último caso, litigar, por el precio que consideren justo. Es habitual que suceda en estos procesos, con todas las administraciones, y también ha ocurrido con los terrenos del hospital, pues según confirman las mismas fuentes no todos los propietarios han estado conformes con la valoración y la cantidad ofrecida.

De forma paralela, la Junta de Andalucía mantiene abierta actualmente la primera de las licitaciones necesarias para que el proyecto avance: la adaptación a la normativa vigente del proyecto de construcción del centro hospitalario, trámite obligatorio ya que el mismo data de la década pasada.