La Junta se defiende: "No hemos dejado de trabajar por el Hospital"

El Hospital de Roquetas sigue su curso, lento pero seguro, hacia su materialización real. Es la conclusión que se extrae de las últimas declaraciones al respecto surgidas a raíz de la labor de oposición del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. Carmen Crespo, la portavoz del PP-A, inquirió el viernes a la consejera Marina Álvarez acerca del convenio que pondrá la base definitiva para su construcción y dotación de equipamientos y personal, un documento ya redactado y aceptado por ambas partes (Junta y Ayuntamiento), pero que sin embargo sigue durmiendo en un cajón a la espera de su rúbrica definitiva. La consejera respondió ayer públicamente a los populares asegurando que la Junta de Andalucía no ha dejado de trabajar para que Roquetas de Mar tenga su hospital, lo que le valió para reprochar a Crespo que "siga poniendo en duda el compromiso del Gobierno andaluz con la atención sanitaria en el Poniente".

Álvarez recuerda que fue el Ayuntamiento roquetero el que no licitó la obra del centro hospitalario en 2009, cuando el proyecto ya había sido supervisado favorablemente por el Servicio Andaluz de Salud y aprobado en el Pleno municipal, aunque reconoce que no se hizo por culpa de la crsis. El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el Servicio Andaluz de Salud en 2007 establecía que el Consistorio asumía la financiación de su construcción y equipamiento y la Junta su funcionamiento, dotación, plantilla y mantenimiento. No obstante, según la consejera, la licitación de la construcción del hospital no se produjo porque la crisis económica también afectó a las Administraciones locales.

Con esta situación, "ajena a la Junta de Andalucía", incide, se llega a enero de 2017, fecha en la que el alcalde de Roquetas de Mar comunicó su disposición de asumir el convenio firmado. "Sin embargo, tras haber transcurrido diez años, la vigencia del convenio ya había expirado y había cambiado la normativa", advierten desde el ente autonómico.

A partir de ese momento, tanto la Consejería de Salud como el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han actuado "sin demora" y en junio de 2017 realizaron una propuesta de convenio, "asignando el equipamiento y la dotación tecnológica al SAS, lo que reducía la carga económica para el Ayuntamiento de manera importante", añade Álvarez, quien también destacado que el Ayuntamiento propuso una modificación en el Plan Funcional del centro, incluyendo un área maternoinfantil. El SAS indicó su no conveniencia, según criterios de calidad y seguridad propuestos por el Ministerio de Sanidad y las principales sociedades científicas. La consejera señala que ha sido en marzo cuando el Ayuntamiento ha remitido la certificación del Acuerdo de Pleno retirando la cláusula relativa al área maternoinfantil. Igualmente, durante estos últimos meses, los técnicos del SAS han visitado y estudiado los terrenos, por lo que "se están ultimando todos los pasos necesarios para hacer realidad este proyecto".

La consejera de Salud concluye apuntando que la asistencia sanitaria de la población de la Comarca del Poniente de Almería está garantizada y que "la Junta va a seguir cumpliendo con su responsabilidad de mejorar la atención sanitaria".