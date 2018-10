Orgullo y agradecimiento a los héroes del pesquero 'Mi Lalita'

Luis Iborra Pérez, Juan Baena Ortega, José Francisco Iborra Pérez, Jesús Pérez Portillo, Ícaro Morata Ramírez y Juan Antonio Rodríguez Ojeda, pescadores todos ellos de Roquetas de Mar, no olvidarán jamás la jornada del pasado 12 de octubre, cuando salvaron la vida de 64 personas, cuatro niños incluídos, mientras pescaban peces espada en aguas del Mar de Alborán, a 32 millas de la costa almeriense. Todos los ocupantes de una lancha neumática que había partido de Marruecos horas antes estaban a punto de terminar ahogados, sin opción ninguna de supervivencia, de no haberse cruzado en su camino el pesquero 'Mi Lalita', que los socorrió lanzándoles boyas primero y subiéndolos a cubierta después, tras avisar a Salvamento Marítimo, que culminó el rescate. La corporación municipal en pleno los homenajeó públicamente ayer en un sencillo acto oficial, que sirve como reconocimiento y agradecimiento público por una acción ejemplar.

"Cuando ponías la mano para ayudar a uno se te tiraban siete"

Juan Antonio Rodríguez es marinero del 'Mi Lalita' y tiene grabada a fuego la escena de lo sucedido el pasado 12 de octubre. "Mi tío, el patrón, vio que había una embarcación pequeña en el radar que cada vez estaba más cerca, miramos con los prismáticos y comprobamos que era una patera que iba cargada de personas, nos acercamos y llamamos a Salvamento Marítimo, que nos dijo que tardaría un poco en llegar; rápidamente les echamos unas boyas para que todos pudieran agarrarse y cuando la embarcación empezó a hundirse definitivamente comenzamos a subirlos a bordo sin dudarlo", recuerda. Este miembro de la tripulación del Mi Lalita rememora que "había gente en el agua, incluido un niño, así que no dudamos un momento en ayudarles, cuando ponías la mano para agrrar a uno se te acercaban siete u ocho desesperados, te miraban a los ojos llorando y eso te parte el alma". Juan Antonio no había vivido una situación parecida nunca en el barco y reconoce que "es una experiencia muy dura, eso es para vivirlo". También lo vivió su tío, José Francisco Iborra, el maquinista del buque, quien subraya que "si no hubieran tenido la suerte de que nos cruzamos en su camino, habrían muerto todos ahogados en el mar". A éste lo que más le impacto fueron "los niños pequeños, da mucha pena verlos así".