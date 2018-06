Plan de Playas 2018: calidad y cantidad para turistas y vecinos

Roquetas de Mar se convierte de nuevo este año en el principal destino turístico de la provincia y uno de los más punteros de todo el litoral mediterráneo, gracias en buena medida a la apuesta por unas playas de calidad, equipadas, accesibles, limpias, controladas y bien dotadas de personal. 29 son las distinciones de calidad de las que puede presumir el municipio, que ayer presentó de forma oficial y en datos todo el dispositivo del Plan de Playas 2018, con el alcalde Gabriel Amat a la cabeza y el concejal de Turismo, Playas y Comercio, Luis Miguel Carmona. Ambos estuvieron acompañados por otros miembros del equipo de gobierno y parte del personal que compone el dispositivo de más de 100 efectivos que velan desde ya por ofrecer la mayor calidad y servicios posibles a los miles de visitantes y roqueteros que a diario pasan por su litoral.

Gabriel Amat no podía ocultar su satisfacción por lo que espera que sea otro verano muy bueno para el turismo roquetero, aunque no dejó pasar la oportunidad durante su comparecencia para pedir excusas a comerciantes y turistas por unas obras "que estarán acabadas en 8 o 10 días y que sé que están generando molestias, pero que también son importantes y necesarias", arguyó. El primer edil roquetero realzó "la gran suerte y satisfacción" que supone disponer en Roquetas de "unas de las mejores playas no ya de la provincia, sino de todo el litoral mediterráneo". El alcalde subrayó que "de cada 100 turistas que llegan a la provincia, 60 lo hacen a Roquetas como destino", para lo que consideró fundamental el trabajo que realiza la Diputación, institución que preside el propio Amat: "Este año llegará el mes de octubre y todavía tendremos gente en los hoteles, gracias en buena medida a los convenios que firma la Diputación con los touroperadores, el último de 110.000 que están vieniendo". Amat recordó que "en una semana pueden llegar 116 vuelos de distintos puntos de Europa a Almería, y muchos de ellos se vienen a Roquetas, así que vamos a seguir trabajando en esa línea, porque cuando yo entré en la Diputación llegaban 7 vuelos, y ahora lo hacen 116". A su juicio, eso es "riqueza, puestos de trabajo, productividad y colaboración con los hoteles", siendo Roquetas "uno de los destinos preferidos y el que más sube en Andalucía".

Luis Miguel Carmona desgranó en datos el amplio dispositivo humano y material del que se dispone este año para, dijo, "ofrecer, en función de la demanda que recibimos, unos servicios acordes con la calidad de nuestras playas y buscando despertar todos los sentidos de los visitantes". Más de un centenar de personas entre operarios de limpieza, socorristas, agentes de Policía Local y Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil componen un operativo que da servicio a las reconocidas playas roquetera, que se han hecho merecedoras de 6 'Q' de calidad turística, 6 banderas azules, 9 certificados ISO-9001 y 8 banderas ecoplayas. Estos distintivos "reconocen la magnífica labor que se esta haciendo y los servicios que prestamos", defendió Carmona, quien subrayó que todo el trabajo va encaminado a "generar sobre todo un valor añadido a la oferta, a la imagen y promoción turística de la ciudad de Roquetas".

Carmona destacó especialmente facetas como la accesibilidad de las playas roqueteras, que las convierten "en todo un referente, con siete puntos adaptados en nuestras playas para personas con movilidad reducida, sombreadas y entarimadas y una zona adaptada en el mar, en la playa de Aguadulce", oferta que se completa con "más de 25 metros lineales de pasarelas para personas con movilidad reducida, 10 aseos adaptadas, 6 duchas adaptadas, sillas anfibias, juegos de muletas, pasillos enrollables en todos los puntos principales para incorporarse al baño", así como las múltiples posibilidades de ocio y deporte que ofrecen. Es el caso de "los dos canales de nado que ponemos en marcha este año, en Aguadulce y La Romanilla", o las zonas de parques acuáticos y de juegos.