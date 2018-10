El Pleno aprueba la ampliación del I Plan de Empleo Municipal

El salón de sesiones del Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró ayer reunión ordinaria del Pleno Municipal, en la que salió adelante, como punto más destacado, la ampliación del Plan de Empleo Municipal, que va a permitir la contratación de 30 personas para realizar labores de jardineria, reforzando así el servicio que se da en todos los parques y jardines y zonas verdes municipales. Dicho plan mitigará, además, las jubilaciones que se han registrado en los últimos meses de parte del personal dedicado a estas labores.

José Juan Rodríguez, edil responsable del área de Administración de la Ciudad, se mostró muy contento con los resultados del Plan de Empleo y felicitó a los técnicos que realizaron la selección del personal. "Estamos realmente satisfechos con el trabajo que están realizando todas las personas que han sido contratadas y esperamos que esta ampliación también genere unas personas cualificadas para el puesto", defendió el concejal, quien subrayó que "este plan también pretende abrir el abanico a contrataciones de personas que no tienen cabida en otros planes de la Junta de Andalucía". De igual manera, defendió la absoluta transparencia de los procesos de selección, lo que fue respaldado por el alcalde, Gabriel Amat, quien recalcó que "todos los roqueteros son iguales y tienen las mismas oportunidades". Al hilo, y en respuesta a varios grupos de la oposición, Amat aseguró que "no puede insinuarse que lo que se está haciendo no sea correcto, eso es un verdadero disparate. Cumplimos con la normativa y no puede aceptarse que se ponga en duda la transparencia del proceso". Los nuevos trabajadores serán contratados por un periodo de 12 meses. Votaron a favor los grupos del PP, PSOE, y la edil no adscrita. El grupo Tú Decides no estuvo presente en la sesión plenaria.

El Pleno también sacó adelante, justo en el punto anterior, un dictamen de la Comisión Informativa de Administración de la Ciudad, celebrada el pasado 3 de octubre, relativo a la modificación y actualización de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el ejercicio en curso.

El punto del orden del día referente a la aprobación de una innovación al PGOU también fue aprobado, aunque los grupos de la oposición coincidieron en solicitar que lo que necesita el municipio es la redacción de un nuevo PGOU. Esta innovación tiene que ver con terrenos ubicados en el Campillo del Moro, Aguadulce, donde se construirá un centro educativo en unos terrenos pertenecientes a la Iglesia.

Además, el Pleno se adhirió a una moción del PP de apoyo a los trabajadores de la empresa Cemex, ubicada en Gádor, mientras que quedó patente, tras una moción socialista referente a las ramblas, las diferencias de pareceres en torno a la limpieza de las mismas de los distintos grupos municipales.