Trabajadores de Urbaser y responsables de la empresa –concesionaria en Roquetas del servicio de limpieza urbana y recogida de basura– deben decidir hoy sobre una propuesta de acuerdo que realizó el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el encuentro que mantuvieron este lunes con las partes en conflicto. Se trata de una “propuesta muy genérica, que está muy en ‘pañales’ y que deberá ser pulida por las dos partes, pero que creemos que puede sacarnos de este atolladero, llegar a un acuerdo y que se ponga fin a la huelga”, según advierte el responsable del área de Administración de la Ciudad, José Juan Rodríguez, quien se muestra “optimista”. Roquetas vivió ayer su segunda jornada completa de huelga y en muchas zonas del municipio comienza a ser ya muy visible el paro, con contenedores llenos y que comienzan a acumular basura en su entorno.

Las posturas están muy distantes y los ánimos caldeados, como reconoce el propio José Juan Rodríguez, quien afirma que “los servicios mínimos se están cumpliendo gracias en buena medida al trabajo de este ayuntamiento, que hasta la última hora del domingo y durante todo el fin de semana estuvo trabajando para ello, hablando por separado con una y otra parte”.

Que se cumplan los servicios mínimos “es muy complicado en una huelga de este tipo”, añade Rodríguez, que se muestra esperanzado en un acuerdo pese al evidente distanciamiento entre empresa y trabajadores. “La postura del Ayuntamiento siempre ha sido de acercamiento entre las dos partes, aunque es verdad que las posturas están alejadísimas y que el Ayuntamiento nada tiene que ver en un conflicto interno entre una empresa y sus trabajadores, pero obviamente está de por medio el servicio público de interés general de los roqueteros y el ayuntamiento no va a hacer nunca dejación de funciones”.

Gabriel Amat ya ha manifestado públicamente que se tomarán medidas si la huelga se prolonga, postura ratificada por José Juan Rodríguez: “Nosotros tenemos que tener una solución. Si esto no llega a un acuerdo rápido y se va a dañar o a poner en peligro la salubridad de la ciudad y los vecinos, tenemos que tomar una decisión”. El concejal defiende que “esa solución, sea la que sea, no está contemplada porque entendemos la buena voluntad de las dos partes. No nos planteamos nada que no sea llegar a un acuerdo cuanto antes”. De no ser así, indica, “habrá que tomar decisiones ”.

Y todo, después de que el primer día de huelga indefinida ya arrojara una denuncia ante la Guardia Civil por parte del sindicato CSIF, por presunta vulneración del derecho a huelga. José Juan Rodríguez sostiene que se trató de “un malentendido, ya que Urbaser tiene subcontratada la retirada de todo el plástico y la mitad del papel, y los operarios de esa empresa no están en huelga, pero ya se decidió que también pararan hasta el miércoles, cuando esperamos llegar a una solución”. El edil considera, al hilo, que los trabajadores “se excedieron al poner esa denuncia, porque no había ni mala fe ni mala intención”.