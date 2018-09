Rafael Ortega repasa la historia de la iglesia en el pregón a la Patrona

El segundo pregón organizado por la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, en vísperas del inicio de las fiestas en su honor, volvió a representar la historia de cómo fue elegida esta advocación como patrona de todo el municipio: fue la "suerte" la que quiso que el niño Antonio Villanueva sacara de aquella olla el nombre de la Virgen del Rosario de entre once opciones. "Y quién mejor que ella como patrona de una ciudad de acogida; no en vano, la Virgen siempre se ha aparecido con un rosario en la mano", afirmó el pregonero, Rafael Ortega.

El presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) fue el encargado de loar a la patrona en esta cita, que tuvo lugar la noche del pasado sábado, en un emotivo acto que estuvo presidido por el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, y su esposa, María Pintor, así como los concejales Eloísa Cabrera, José Juan Rodríguez, Francisca Toresano, Pedro Antonio López y José Juan Rubí. También asistieron representantes de las distintas hermandades del municipio.

Rafael Ortega fue primero presentado por el pregonero del año pasado, el fiscal Guillermo Sena, quien repasó la amplia trayectoria de quien fue durante años el director de los servicios informativos de la cadena COPE, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y director actual del Congreso Católicos y Vida Pública.

Un pregonero auténtico convencido de "la misión evangelizadora de los laicos", que en su intervención no dejó de animar a rezar esta oración "evitando el pasar sólo las cuentas". Ortega enseñó el suyo propio, obsequio del Papa San Juan Pablo II y recordó el momento en el que se lo regaló: "Nos encontrábamos cubriendo el viaje papal a Tokyo, cuando tuvo lugar en España el 23F. El Papa me hizo llamar para realizar unas declaraciones a favor de la democracia en España y tuvo unas palabras de consuelo hacia mí. Nos arrodillamos a rezar por España y me entregó este rosario".

Antes de esta anécdota personal, Rafael Ortega quiso glosar la historia de cómo se construyó la parroquia de la Virgen del Rosario, "por iniciativa popular", desde la existencia de una pequeña capilla en el Castillo de Santa Ana, adscrita a la parroquia de Vícar, hasta la restauración realizada tras la Guerra Civil española que dejó en el municipio el espectacular retablo de Jesús de Perceval.

"Roquetas es ejemplo de trabajo, y seguro que la Virgen ha tenido mucho que ver, porque no hay otro ejemplo mayor de trabajo que la Virgen en la Sagrada Familia", concluyó el pregonero.

Al finalizar, el Hermano Mayor de la Cofradía del Rosario, Juan José Ruiz Plaza, hizo entrega a Rafael Ortega de una imagen del cartel anunciador de los actos religiosos de las fiestas de este año, así como de un escudo de la hermandad, que también fue entregado a su esposa.

Tanto la Eucaristía previa al pregón como el propio acto estuvieron amenizados por la actuación de la Escolanía Pedro Mena de Adra, del centro educativo del mismo nombre.