Roquetas pone en valor las señas de identidad andaluzas con un concurso de fotografía

La localidad de Roquetas de Mar ha puesto en marcha la 23ª edición del ya consolidado concurso de fotografía 'Andalucía en Cliché', una propuesta pensada para poner en valor a través de este arte la comunidad autónoma andaluza y sus señas de identidad, destacando facetas como sus paisajes, pueblos, gentes y costumbres, entre otras.

De este certamen podrán ser partícipes todas aquellas personas mayores de 16 años que lo deseen, dentro del ámbito profesional o aficionado, y que sean residentes en Andalucía. Este concurso ha crecido cada año tanto en originalidad como en calidad, por ello los organizadores valorarán aquellos aspectos que, sin dejar de ser andaluces, se alejen de los tópicos, bien sea tanto por la composición como por el tema.

La inscripción será gratuita y se podrán presentar hasta dos fotografías por autor, siendo el plazo para ello desde el 1 hasta el 23 de febrero.

Las fotografías se presentarán en formato digital con una resolución mínima de 3.500 píxeles en el lado más largo, en blanco y negro o color, que no hayan sido premiadas con anterioridad. La persona que inscriba una o dos obras se declara autor de las mismas.

Los trabajos se enviarán utilizando el sistema Wetransfer a la siguiente dirección de email: andaluciaencliche@aytoroquetas.org. En el asunto del email o de Wetransfer se pondrá 'almeriense', si el autor es de Almería; en el caso de que no lo sea se pondrá 'No almeriense'. Los datos personales (nombre y apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, NIF o NIE, dirección de correo electrónico, teléfono y título de la obra) se enviarán en un documento adjunto a la foto a presentar, no pudiendo aparecer en ningún caso el nombre del autor en el texto del mensaje, ni en el asunto. El autor deberá presentar una declaración responsable firmada, relativa a ser el autor material de las imágenes presentadas, no haber publicado anteriormente dichas imágenes y no haber incurrido en ningún caso contra el derecho propiedad intelectual.

Originalidad, calidad técnica y composición

El jurado que se encargará de valorar las piezas presentadas estará constituido por miembros de la organización y profesionales de la fotografía, que valorarán cada obra presentada, pudiendo asignar en cada caso hasta un máximo de 100 puntos, en base a la originalidad y elección del tema, la calidad técnica de la imagen y su composición.

El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público durante el mes de marzo de 2024 y será comunicado a los premiados, teniendo asimismo potestad para declarar desierto cualquier premio que estime oportuno. El jurado estará capacitado para resolver cualquier incidencia, siempre de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso, dejando constancia razonada de ello en el acta correspondiente.

Los ganadores del certamen podrán optar a premios en metálico, estando valorado el primero de los galardones en 700 euros, el segundo en 500 y el tercero en 300. Asimismo, se contempla el premio accésit de la provincia, cifrado en 200 euros. Los premios estarán sujetos a las retenciones legalmente establecidas. Si el ganador de alguno de los tres primeros galardones resultara ser residente en la provincia de Almería, quedaría desierto el accésit provincial.

Las personas participantes en el concurso se comprometen a que la información que faciliten sea completa, veraz y actualizada. La organización declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los posibles errores, omisiones o falsedades derivados de los datos facilitados por las personas concursantes y/o seleccionadas. En el supuesto de que la organización fuese objeto de cualquier reclamación iniciada por terceras partes en base a posibles infracciones de los derechos de propiedad intelectual o de imagen de los mismos en relación con la fotografía enviada al concurso, las personas participantes responsables de haberla enviado asumirán cuantos gastos, costes e indemnizaciones pudieran derivarse de la reclamación.

La utilización y destino de las obras, a las que se hace referencia en las bases del certamen se efectuará conforme a lo establecido en el Real Decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad Intelectual, respetándose con ello la propiedad intelectual de los autores sobre las obras presentadas.

Una selección de las mejores fotografías podrá ser divulgada a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Respecto a las fotografías premiadas, el Consistorio roquetero, como organizador del concurso, tendrá derecho de uso con finalidad cultural, educativa o divulgativa, siempre citando al autor, quien no pierde el derecho de propiedad intelectual sobre su obra.