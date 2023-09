Polémica con los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de Roquetas de Mar

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha denunciado hoy la “deslealtad institucional” del equipo de Gobierno del PP, que ha atribuido exclusivamente a la Junta de Andalucía la inversión de 2,5 millones de euros para impulsar proyectos turísticos dentro del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino del Gobierno de España.

“El PP insiste en ocultar cualquier gestión que venga del Gobierno de España”, ha criticado el concejal socialista, que considera “muy grave” que Gabriel Amat “se preste a este juego partidista desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que no es suyo ni de su partido, es de todos los roqueteros y roqueteras”, ha declarado Manolo García.

Por ello, el portavoz socialista ha recordado que las subvenciones fueron aprobadas en la Conferencia Sectorial de Turismo hace unos meses por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, que dio el visto bueno a 196 proyectos en todo el país valorados en 720 millones de euros, de los que 85 millones llegarán a Andalucía para ejecutar 30 proyectos.

“Hay que celebrar la llegada de estos fondos y agradecer la colaboración de la Junta de Andalucía para su desarrollo, nosotros sí tenemos esa generosidad, pero lo que no es de recibo es que se trate de ocultar el papel del Gobierno de España en la puesta en marcha de estas actuaciones para impulsar la sostenibilidad turística”, ha criticado García. En este sentido, el portavoz socialista considera “paradójico” que el PP en la Junta y en el Ayuntamiento de Roquetas “hagan el ridículo tratando de ponerse las medallas de unos proyectos que gestiona el Gobierno” cuando dirigentes de su partido “han viajado una y otra vez a Bruselas para intentar bloquear los fondos Next Generation, que son los que financiarán estas actuaciones, diciendo que España no es un país fiable”.

Por último, en cuanto al plan que se quiere llevar a cabo en Roquetas de Mar y por el que el municipio recibirá 2,5 millones de euros, Manolo García ha dado la bienvenida al equipo de Gobierno de Gabriel Amat en la apuesta por la sostenibilidad. “Bienvenido sea el señor Amat y su equipo, ahora que han descubierto las ventajas y necesidades sobre la sostenibilidad, a ver si siguen dando pasos y dejan de negar el cambio climático haciendo parques de hormigón sin zonas verdes o bloqueando los proyectos de movilidad sostenible eliminando carriles bici y retrasando año tras año el bus urbano”, ha concluido.