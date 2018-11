'Space Talks': la fiesta temática de la ciencia, las estrellas y el Universo

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar se convirtió ayer en un 'parque temático aeroespacial' de primera magnitud gracias a la jornada 'Space Talks', una original -¡y didáctica!- propuesta promovida por la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Ayuntamiento roquetero. El coso salinero y el cercano Parque de Los Bajos albergaron multitud de actividades, todas gratuitas, relacionadas con el espacio, la astronomía, la robótica y la ciencia en general, con incentivos para todas las edades y la participación de cientos de personas, que desfilaron por los diferentes espacios durante toda la tarde.

Los adultos pudieron disfrutar de dos amenas ponencias desarrolladas en la Sala Juan Ibáñez del recinto taurino, con una importante afluencia de personas interesadas en los temas que se trataron. En primer lugar el gran protagonista fue el Obervatorio de Calar Alto, con la charla de Jorge Iglesias titulada 'Una ventana al Universo en Almería'. Seguidamente fue el desierto de Tabernas el emplazamiento sobre el que giró la conferencia 'Almería, en el camino a Marte', de Fernando Rull.

De forma paralela, la Sala Luis María Ansón se convertía en un gran 'laboratorio experimental' para el desarrollo de talleres temáticos para niños, para los que se agotaron las inscripciones varios días antes de su celebración. 'Programación: Space Invaders'; 'Do it yourself. Minirobots' y 'Robot Mini Curiosity' fueron las llamativas propuestas. Y en el ruedo y en los exteriores del coso, los chavales pudieron construir o colorear sus propios cohetes, y vivir también un taller de Nebulosas.

Cuentacuentos y teatro de títeres sobre ciencia en el Parque Los Bajos, un original 'photocall' y sesiones de observación del universo, (hasta tres distintas a la llegada de la noche), nutrieron de más actividades atractivas esta interesante jornada en Roquetas. Además, los aficionados a las comunicaciones por radio pudieron gozar con la estación EG7TAS, que incluso intentó conectar con el espacio a lo largo de la jornada. Y para todos, en el Patio de Caballos se instaló un completísimo planetario, que posibilitó que los cientos de visitantes a 'Space Talks' se sintieran más cerca del cielo.