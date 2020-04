Toda la oposición de Roquetas se une para denunciar la decisión de Amat de aplazar el pleno de abril

Toda la oposición del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, es decir, Partido Socialista, Ciudadanos, Izquierda Unida-Tú Decides-Equo y Vox, han denunciado en un escrito de protesta presentado en el Consistorio, la decisión del alcalde, Gabriel Amat, de aplazar el pleno ordinario de este mes mientras dure el estado de alarma.

Los cuatro grupos municipales recuerdan que en otros municipios e instituciones, incluida la Diputación Provincial, se están celebrando plenos telemáticos y cuestionan los motivos de Amat para evitar esta sesión “cuando es más necesaria que nunca, en vista de que no se está facilitando información a la ciudadanía y los grupos municipales sobre las medidas y los casos de Covid-19 en nuestro municipio”. Para todos ellos “ni la tecnología, ni la voluntad de unir, parece que hayan llegado a Roquetas de Mar, a diferencia de otros lugares”.

Tras destacar el carácter “ejemplar” de la ciudadanía, cumpliendo las restricciones estos días, PSOE, Cs, IUTDEQ y Vox aseguran que “los vecinos se merecen que las administraciones y los partidos de todo signo trabajemos juntos y colaboremos unidos en la búsqueda de soluciones a los problemas de esta pandemia”. Desde esa responsabilidad, los firmantes de la protesta consideran que “es el momento de mostrar nuestro apoyo al equipo de gobierno municipal y que éste se deje ayudar con nuestro trabajo, ideas e iniciativas que solo pretenden contribuir a la mejora de la calidad de vida”.

PSOE, CS, IUTDEQ y Vox creen “muy extraño” que otros ayuntamientos como El Ejido o Almería, o Diputación Provincial celebren sesiones telemáticas de los plenos por videoconferencia, e incluso estén aprovechando esas sesiones para modificar los presupuestos y adaptarlos a la actual situación de emergencia y que esas mismas sesiones “no sean posibles en Roquetas”.

En este sentido, las cuatro formaciones han criticado la falta de información del equipo de gobierno hasta ahora. “Se ha llegado a decir que lo que pretende la oposición con tener información de los contagiados por el virus es estigmatizar a los afectados, lo que no es verdad; lo que sí estigmatiza a un pueblo es la opacidad y la desinformación”, han alertado. Una desinformación, que a su juicio “no se puede llevar al extremo de privar a los ciudadanos de que sus legítimos representantes puedan asistir a un pleno en el que ser informados y en el que poner sobre la mesa medidas e ideas a favor de los que se puedan ver afectados por esta grave crisis”.

Tras recordar que los cuatro partidos firmantes suman más de 16.000 votos de los roqueteros, a los que representan, en el escrito han cuestionado los argumentos dados por el alcalde para justificar la decisión de evitar la celebración del pleno. Una de esas justificaciones esgrimidas es la carencia de sistemas telemáticos seguros necesarios, algo que para la oposición confirma que “nos han tenido engañados hasta ahora con la información que han ido vendiendo de ser pioneros y muy importantes en tecnología, cuando a la hora de la verdad no hay medios y todo fue propaganda”.

En cuanto a la justificación de Amat de que el pleno presencial puede suponer un riesgo para la salud, la oposición recuerda que precisamente el PP ha obligado al Gobierno a celebrar sesiones de control en el Congreso de los Diputados “por lo que no excusa si se adoptan las medidas de prevención adecuadas”. También cuestionan que no se celebre pleno porque está suspendida la tramitación de procedimientos administrativos que Amat también habría mencionado, ya que recuerdan que esa suspensión únicamente afecta a los procedimientos, no a las administraciones, ni sus acuerdos de sus órganos, “como estamos viendo con el resto de administraciones y municipios”.

Por todo ello, PSOE, Cs, IUTDEQ y Vox han asegurado que “hay alternativas para la celebración del pleno ordinario” y exigen una rectificación del alcalde, Gabriel Amat.

Por último, las cuatro formaciones han querido mandar un mensaje de ánimo y apoyo a los familiares y afectados de la residencia ‘Virgen del Rosario’, así como a los funcionarios, trabajadores y demás ciudadanos que están haciendo un esfuerzo estos días para afrontar esta crisis.