Turismo opta a una subvención europea para potenciar los deportes acuáticos

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, a instancias del concejal de Comercio, Turismo y Playas, Luis Miguel Carmona, solicitar una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa InterregEurope, para llevar a cabo el proyecto"Improvingwater tourism through setting up new policy approach (IWTTSUNPA)", que tiene por objeto intercambiar experiencias entre los socios con el objetivo de promocionar el atractivo turístico de los deportes acuáticos, sobre todo de aquellos que se llevan a cabo en entornos con valores naturales.

El Ayuntamiento realiza esta solicitud en la cuarta convocatoria del Programa Interreg Europe de la Unión Europea, que financia proyectos de cooperación entre entidades de diferentes países con el objetivo de intercambiar experiencias y trabajar de forma coordinada en ámbitos de actuación conjunta, correspondiendo el 85 por ciento de los costes elegibles al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Las entidades con las que el Ayuntamiento ha estado trabajando para el diseño del proyecto son la Asociación Húngara "KAYAK", la Asociación Alemana "KAYAK", Instituto de Tecnología de Cork (Irlanda), el Instituto de Desarrollo Regional de Grecia, y con el Legado Andalusí-Fundación Pública, que tiene en su ámbito de actuación la elaboración de itinerarios turísticos, como es el caso de la Ruta de los Omeyas o la de Washintong Irving, entre otras.

Para el titular de playas, Luis Miguel Carmona, con estas actuaciones se pretende buscar alternativas al turismo de sol y playa, a la vez que potenciar el turismo activo y dar continuidad a una iniciativa local de creación de rutas con terminología unificada.