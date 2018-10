XII Jornada de Limpieza de Fondos: un arma para la concienciación

Este pasado domingo 21 de octubre se llevó a cabo la XII Jornada de Limpieza de Fondos Marinos en el municipio de Roquetas de Mar, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Comercio, Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que cuenta con la colaboración de la empresa de turismo activo Aquatours. Esta actividad, que comenzaba a las nueve de la mañana del pasado domingo en el Puerto Deportivo de Aguadulce, alcanzó su objetivo con la recogida de más de 100 kilogramos de residuos, tanto en la zona reseñada como en la pradera de Posidonia, y además permitió el estudio de la floración y la presencia de nacras.

Luis Miguel Carmona, concejal de Comercio, Turismo y Playas, quien se unió a los voluntarios en su labor de recogida de residuos participando durante la jornada, expresó a su finalización su agradecimiento al grupo participante en la actividad y a la empresa colaboradora. "Estamos muy contentos. Nos vimos obligados a cancelar esta actividad el sábado, debido a las malas condiciones climatológicas, y finalmente, se ha podido llevar a cabo", explicaba el edil. Al hilo, añadió que "resulta gratificante observar cómo edición tras edición son más quienes se inscriben en la jornada". Según Luis Miguel Carmona, esta acción "no supone reducir la contaminación de nuestros fondos marinos un sólo día al año, sino es una buena herramienta para sensibilizar a la población de una realidad que afecta a nuestro patrimonio natural, del que somos responsables todos». La lucha del Ayuntamiento de Roquetas de Mar es constante en est atarea, remarcó Carmona, quien asegura que el consistorio roquetero "siempre apoyará actuaciones como ésta, que consideramos imprescindibles para concienciar del impacto generado en el medio marino y hacer cada vez más visible que existe un turismo ecológico y sostenible».

Fernando Orri, propietario de Aquatours, efectuaba también un "balance positivo" de la décimo segunda edición de esta jornada, de la que señaló que fue "un día atípico debido a las recientes lluvias, riadas y aportes de ramblas,". Orri quiso "felicitar el esfuerzo realizado por los participantes, ya que la visibilidad no era la mejor".

Según el especialista, durante la jornada encontraron "muy poca basura en el área de la estación de control del arrecife barrera de Posidonia, y esto significa que todo el trabajo realizado desde hace unos años en esa zona más las tareas de limpieza del Ayuntamiento ha obtenido sus frutos". Sin embargo, añadió, "hay un punto en el que había gran cantidad de toallitas y deberíamos de no hacer uso de éstas en exceso". Fernando Orri finalizaba con un mensaje esperanzador de cara al futuro: "Lo que estamos haciendo vale la pena porque se ven resultados, pero no por ello debemos relajarnos y despreocuparnos". A su juicio, se trata de "una acción local con una proyección internacional. No cambiaremos el mundo, pero sí podemos lanzar nuestro mensaje".