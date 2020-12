"La gestión será íntegramente pública"

El alcalde mostró su sorpresa porque “hay quien dice que desde que cambió el Gobierno de la Junta de Andalucía, Gabriel Amat ya no exige el Hospital y que en realidad no lo ha querido nunca, como se llegó a decir en un pleno. No se puede decir una falsedad mayor. La diferencia sin embargo es que el actual gobierno de la Junta de Andalucía sí está dando todos los pasos y tomando todas las medidas para que el Hospital sea una realidad”. Por ello, Amat quiso “reiterar el agradecimiento a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Juanma Moreno, que, cuando llegó, en febrero de 2019, se encontró con que el proyecto del Hospital estaba olvidado en algún rincón, ni siquiera lo encontraban, pero en un mes ya estaba licitando la actualización del proyecto a la nueva normativa y, una vez con el proyecto finalizado, en este año 2020 ha sido capaz de lograr la financiación necesaria a través del plan Andalucía en Marcha”. El alcalde insistió por último en que “la gestión del Hospital será íntegramente pública, ya que va a pertenecer al SAS, y la construcción se realizará a través de colaboración público-privada”.