Amat: "La financiación de la obra del hospital de Roquetas va a ser 100% pública"

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha valorado hoy muy positivamente el anuncio realizado ayer por el presidente de la Junta de Andalucía sobre la “inmediata” licitación de las obras para la construcción del Hospital de Roquetas de Mar. Tal como afirmó Juanma Moreno, “el Ayuntamiento ya ha culminado todos los trámites y antes de un mes tendremos fecha de licitación, por lo que el Hospital estará construido antes de que acabe la legislatura”.

Una noticia que el alcalde roquetero ha calificado como “muy importante” para Roquetas de Mar y para toda la provincia, en declaraciones realizadas durante una visita junto a la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.

“Ayer fue un día muy importante. El Hospital estará licitado para marzo y por tanto podrá estar terminado a finales de 2022, y lo estará. Y esta gran noticia quiero agradecérsela también a la consejera Carmen Crespo, que nos ha ayudado a conseguirlo, porque sabía y sabe la necesidad que tenemos de este hospital para toda la provincia. Y especialmente quiero agradecérselo al presidente Juanma Moreno, quien en momentos muy complicados ha cumplido su promesa. Es un hombre de palabra y ha cumplido con lo que ha prometido para Roquetas de Mar y para Almería”, ha declarado Gabriel Amat.

El alcalde ha reconocido que “no ha sido fácil, ha habido complicaciones” hasta llegar al día de ayer, un día en el que, ha explicado “se empezó a cambiar el pliego para licitar la obra, ya que finalmente la financiación de la obra va a ser 100% pública, con fondos de la Junta de Andalucía; al igual que su gestión, que siempre se ha planteado y que siempre se ha dicho que será una gestión totalmente pública, incluida en el SAS; pues ahora también sabemos que la obra se realizará con fondos públicos en su totalidad”.

“Aún en contra de lo que mucha gente decía y sigue diciendo; han dicho que va a ser un hospital privado, es mentira, también han dicho que no se va a hacer, e incluso que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y este alcalde nunca lo ha querido. En fin, son las mentiras a las que desgraciadamente nos tienen acostumbrados quienes en quince años no han sido capaces de hacer este Hospital, aun cuando el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha ofrecido en alguna ocasión incluso pagar la obra con dinero de todos los roqueteros, pero claro, la Junta de Andalucía tenía que equiparlo y por eso nunca lo hicieron. Ahora, con el nuevo gobierno andaluz, con Juanma Moreno, hemos conseguido en dos años lo que no hemos conseguido en 15 años con el anterior gobierno”, ha subrayado.