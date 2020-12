Aprobado el presupuesto de Roquetas para 2021 con los votos en contra de la oposición

El primer presupuesto municipal de la provincia de Almería para 2021, el de Roquetas de Mar, ha salido adelante en la sesión plenaria de este viernes 11 de diciembre. El municipio verá reducidos sus ingresos y sus gastos, según las previsiones incluidas en dicho presupuesto, en cerca de diez millones de euros con respecto a las cuentas de 2020. El mismo asciende a 109.292.489,08 euros.

El presupuesto ha salido adelante tras más de dos horas de debate, con los votos a favor del equipo de gobierno, incluidos los dos ediles no adscritos que forman parte del equipo de Gabriel Amat -Francisco Barrionuevo y Antonio López-, además del de la edil no adscrita Lourdes García. El resto de concejales, pertenecientes a los grupos de la oposición, han votado en contra de las cuentas.

Mayte Fernández, edil de Hacienda, ha sido la primera en intervenir durante la sesión, para explicar en líneas generales unas cuentas que, según ha dicho, "son unos presupuestos realistas y coherentes en ingresos y en materia de gasto, hemos establecido siempre un criterio muy prudente, de los ingresos que tenemos garantizados que son los que aparecen en el presupuesto, y los gastos que son los necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos y las inversiones que necesita nuestra ciudad".

José Juan Rodríguez: "El objetivo central de los presupuestos es la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía"

José Juan Rodríguez, portavoz del equipo de Gobierno, ha considerado durante su turno de palabra que "creemos que son los presupuestos que en este momento necesita la ciudad de Roquetas, basados fundamentalmente en los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la organización de Naciones Unidas y que están dentro de la agenda 2030, con un objetivo central: la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. Sobre eso pivotan estos presupuestos municipales. Salud y bienestar para luego provocar trabajo decente y crecimiento económico, y terminar con una vertebración transversal de la ciudad que origine el punto de partida hacia lo que debe ser la recuperación económica de Roquetas de Mar en el próximo año". para ello, añadió Rodríguez, "la salud y el bienestar va a tener la nada despreciable cantidad de 25 millones de euros en este presupuesto".

Cs ha sido uno de los grupos municipales que ha votado en contra. En palabras de su portavoz, Pepe Montoya, "nosotros no estamos en contra en nada de lo que se vaya a hacer, no estamos en desacuerdo con ellos, pero sí en la forma con la que se han hecho. No estamos de acuerdo en las cantidades de las partidas, porque vemos que algunas son excesivas y otras minoritaria. El equilibrio es complicado, pero lo sería menos si se hiciera en consenso".

El consenso, o el no consenso a juicio de estos partidos, ha sido una de las principales discrepancias y una razón para votar no. "Son unos presupuestos que muestran una vez más un déficit democrático en este Ayuntamiento, sin diálogo, sin discusión, sin abordar los problemas entre todos. Es muy triste que en estos momentos difíciles, dramáticos en algunos casos, lo sigan haciendo", ha señalado el portavoz del PSOE, Manolo García. A su juicio, "el mundo sufre una crisis sanitaria sin precedentes, nos presentan unos presupuestos que son más de lo mismo, eluden su responsabilidad institucional y no han buscado alianzas, acuerdos, consensos, el respaldo de los grupos que conforman este Ayuntamiento.

Al hilo, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, ha señalado que "los presupuestos están debatidos, explicados perfectamente, por la concejala de Hacienda y el portavoz".

Tensión con el representante de Vox

Amat ha protagonizado un momento tenso en la parte inicial de la sesión con el concejal de Vox, José Ignacio Cerrudo, al que ha pedido que retire unas palabras expresadas por éste o sería demandado "el próximo lunes", en relación a una presunta "contabilidad B" aludida por el concejal de la formación de derechas. El representante de Vox señaló que no tenía problema en retirar dicha afirmación si le había molestado. Por su parte, Amat indicó que, a su juicio, la intervención de Crrudo había sido "la más vergonzosa en un Pleno" desde que es alcalde.