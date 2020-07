El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha firmado este lunes 20 de julio dos convenios de colaboración con Jerónimo Parra Castaño, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, y Antonio Jesús Martín Acuyo, párroco de Aguadulce. El primero de ellos otorgará una subvención de 100.000 euros a la Cámara de Comercio de Almería para la promoción de la Escuela de Hostelería en el Palacio de Congresos de Aguadulce. El segundo, cuya cantidad asciende a 65.000 euros, cubrirá los gastos de restauración y construcción de la segunda fase de la torre-campanario de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Aguadulce.

Amat ha agradecido a ambas instituciones la paciencia para conseguir estos objetivos. “Le doy las gracias a Jerónimo por lo rápido que terminó el proyecto. A veces las palabras valen más que todo lo escrito en este mundo. Y aquellas personas que se comprometen a una cosa y la cumplen, es señal de que hay seriedad”.

Al dirigirse al párroco de Aguadulce, el alcalde ha bromeado con su insistencia, año tras año, en la petición del campanario durante las fiestas de la Virgen del Carmen: “Todo en la vida llega. El otro día tuve la oportunidad de ver la obra y creo que, cuando esté terminada, va a ser bonita y agradable para todos. Cuando toquen las campanas, rebotarán en el cerro y se escucharán en todo Aguadulce”.

Por su parte, Jerónimo Parra ha agradecido al alcalde que cumpliese su palabra “a rajatabla, sabiendo las dificultades que, también las instituciones públicas, hemos pasado con la COVID-19. Estoy seguro de que esto va a repercutir de forma muy positiva y vamos a tener oportunidad de hacer conjuntamente muchos proyectos interesantes que traigan riqueza a Roquetas de Mar. Desde la Cámara de Comercio nos vamos a volcar en todos ellos”.

Antonio Jesús Martín ha agradecido también al Ayuntamiento en nombre de la parroquia y del señor obispo “porque este empeño no es únicamente del párroco. Desde el año 1982 en el que se construyó el templo parroquial, el proyecto quedó a medias porque no se hizo el campanario. Ahora la obra va muy avanzada y no sólo va a ser un campanario. Tengo que decir que también será un mirador. Va a ser accesible para que, a esa altura, se pueda ver Aguadulce desde el cielo”.

Todo aquel que lo desee podrá visitar el campanario y las vistas llegarán hasta Cabo de Gata. “Va a ser un patrimonio más para enriquecer Roquetas de Mar, para enriquecer Aguadulce y llevar el nombre de Roquetas y de Aguadulce a todos los lugares. Gracias alcalde, que la Virgen del Carmen le proteja y siga haciendo tanto bien como lleva haciendo durante estos 25 años”.