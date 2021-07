La Audiencia confirma el sobreseimiento de una de las causas penales contra el alcalde de Roquetas

Rechaza el recurso interpuesto por el PSOE roquetero al considerar que no se ha acreditado que Gabriel Amat "incumpliese su deber de abstención" en la tramitación de expedientes urbanísticos con participación de una empresa con vínculos familiares

"No se aprecia el plus preciso para ser considerado prevaricación administrativa, ya que no hay un aprovechamiento de la condición del autor", recoge el auto sobre la conducta del regidor