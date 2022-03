Roquetas de Mar aprueba las bases y convocatoria para la concesión de subvenciones en 2022

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado las bases y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el año 2022. La concesión de estas subvenciones, se destinará a las áreas de Educación, Cultura y Juventud, Servicios Sociales, Mujer, Mayores y Voluntariado, Deportes y Tiempo Libre y, por último, Agenda Urbana.

El objeto de las subvenciones correspondientes a la concejalía de Educación, Cultura y Juventud será financiar el desarrollo de proyectos, actuaciones o programas orientados a la creación, producción y difusión de iniciativas educativas, culturales, musicales y artísticas, así como, de participación, promoción del empleo juvenil y actividades destinadas a la juventud. En lo que respecta a Educación el importe máximo de la subvención que podrá recibir cada entidad no excederá los 7.500 euros, en Cultura no será superior a 3.000 y, en Juventud, no superará los 3.000 euros. El importe total de la subvención en esta concejalía es de 157.000 euros.

Rocío Sánchez destaca la "voluntad de colaborar" del Ayuntamiento La concejal de Presidencia, Rocio Sánchez, destaca la voluntad del Ayuntamiento para seguir colaborando con todas las asociaciones sin ánimo de lucro. Sánchez asegura que “este procedimiento de concurrencia competitiva garantiza los principios de transparencia, nitidez y eficiencia que rigen, entre otros, la gestión de las subvenciones”. “Queremos seguir colaborando con todos los agentes sociales, colectivos y entidades de nuestro municipio para, entre todos, hacer cada día de Roquetas de Mar una gran ciudad”, destaca la concejal.

Las bases de esta convocatoria se publicarán en el portal de internet del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, así como, un extracto de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Las correspondientes solicitudes se deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Roquetas de Mar en el modelo establecido a tal fin, junto a la documentación preceptiva reflejada en las bases. Al mismo tiempo, el modelo de solicitud estará en la web del consistorio (roquetasdemar.es).

La línea estratégica 3, que corresponde a Servicios Sociales, está destinada a favorecer la autonomía, protección e inclusión de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, dependencia o riesgo de exclusión social. El importe máximo de la subvención que podrá percibir cada entidad será 3.000 euros tanto en los programas de mantenimiento de asociaciones y en el ámbito de discapacidad, como en los programas de acción social. El importe total destinado a esta área es de 29.000 euros.

La línea estratégica 4 abarca las áreas de Mujer, Mayores y Voluntariado. En el caso de esta concejalía, el coste de estas subvenciones, se distribuyen en ayudas a asociaciones de mujeres con fines sociales, ayudas a clubs y asociaciones de mayores y ayudas a voluntariado. El importe de estas subvenciones para esta área es de 35.000 euros y, en ningún caso, se podrá exceder los 3.000 euros o los 1.000 euros en el caso que correspondan a asociaciones de mujeres, mayores y voluntariado.

En cuanto a la línea 5 abarca el área de Deportes y Tiempo Libre y tiene como objetivo conceder subvenciones para la realización de escuelas deportivas de formación para la promoción del deporte base de Roquetas, proyectos que fomenten la actividad deportiva a los menores de edad del municipio, conceder subvenciones para el apoyo a deportistas individuales o por equipos del alto nivel deportivo y ayudas para atender los gastos derivados de la participación de deportistas roqueteros en competiciones de alto nivel. El total asciende a 550.000 euros. El importe máximo en la primera línea será 60.000 euros, aquellas destinadas para el fomento de la actividad deportiva en los menores no podrá superar los 10.000 para deportes colectivos y de 2.500 euros para individuales. En el último apartado, las subvenciones máximas serán 12.000 .

Por último, la línea 6 corresponde a las ayudas en el área de Agenda Urbana y tiene como objetivo financiar proyectos, programas o actuaciones, así como la creación, producción y difusión de iniciativas dirigidas al conocimiento, prevención y actuación de zoonosis y bienestar animal. Se dirigen tambiém al mantenimiento y conservación de zonas verdes, parques, plazas y jardines, así como a la planificación para la reducción de la producción de residuos y su tratamiento. El coste de esta subvención para esta área alcanza los 10.000 euros y el importe máximo que podrá recibir cada entidad no podrá exceder los 5.000 euros.