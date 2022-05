Cs se suma en Aguadulce a la manifestación reivindicativa por la mejora de la movilidad

La plataforma vecinal por el Cañarete y la movilidad entre el Poniente y Almería celebró una manifestación este domingo para reclamar alternativas al tráfico ante el cierre de la N340a, conocida como El Cañarete, y que reunió a más de mil personas que exigieronn una solución a los desprendimientos de rocas sobre la vía y que hace que esté “colapsada” de manera casi diaria.

La marcha patió pasadas las 12,00 horas desde el Parque Andrés Segovia de Aguadulce, en Roquetas de Mar, donde los propios manifestantes tuvieron que cortar el tráfico, según señalaron. En su salida contó con unas 700 personas a las que se fueron sumando manifestantes hasta superar el millar cuando recorría el paseo Carlos III, según informó el portavoz general de la plataforma vecinal, Juan Carlos Oyonarte. Entre los manifestantes se pudo ver a representantes de distintas formaciones políticas de distinto signo.

El recorrido transcurrió “con total normalidad”, contando con la colaboración de vecinos y conductores hasta el punto de llegada, en el Puerto Deportivo de Aguadulce, donde se concentraron unas 400 personas. El objetivo, reclamar una solución para “miles de ciudadanos” que sufren un “incremento del número de accidentes, incumplimiento de sus horarios laborales, citas médicas que se pasan, vuelos y trenes que se pierden y graves consecuencias económicas” ante la falta de infraestructuras, reivindicaron los manifestantes.

El portavoz de la plataforma se pregunta “a qué hay que esperar” para que El Cañarete cuente con una solución definitiva

La carretera nacional quedó cortada por tercera vez desde el 31 de diciembre de 2019 tras el desprendimiento de rocas que tuvo lugar el pasado 9 de abril –al que ha seguido otro más en distinto punto kilométrico el 4 de mayo–, e incluso la plataforma alerta de otro desprendimiento este mismo sábado de una piedra que, “aunque era pequeña podría haber provocado un accidente”. Esto motivó una intervención de urgencia valorada en 1,2 millones de euros como actuación paralela a una obra de seguridad sobre los acantilados, sin que desde Carreteras, Transportes o Subdelegación de Gobierno se haya ofrecido una fecha aproximada sobre su reapertura.

El portavoz de la plataforma se pregunta “a qué hay que esperar” para que El Cañarete cuente con una solución definitiva. Así, explica que se realizó un estudio geotécnico global donde se marcaban las zonas de riesgo por desprendimiento y los puntos críticos, pero “se necesita una plan de movilidad”.

“La situación de desamparo e indignación crece al percibirse que las administraciones públicas no son capaces de solventar un viejo problema cuyo origen, además de geológico, surge por la carencia de un plan global de movilidad que atienda la realidad de una de las áreas más pobladas de Almería”, subraya.

Con ello, la manifestación de este domingo estuvo encabezada por un tranvía de cartón para recalcar la necesidad de apostar por un transporte público donde se analice cómo implantar un tren de cercanías, un carril para bicicletas o una línea marítima que comunique el Poniente con Almería.

Apoyo de Cs

La formación Ciudadanos (Cs) se unió este domingo a la manifestación. Desde la formación naranja vuelven a exigir soluciones inmediatas a la situación que soportan los cientos de usuarios que diariamente usan esta vía y que se ven abocados a los problemas de tráfico que se registran en la autovía A-7, la única alternativa que les que queda. Embotellamientos, alcances y continuos colapsos son algunas de las dificultades que se producen cuando se procede con el cierre de El Cañarete, ya que es una carretera que funciona como ‘respiro’ para la autovía y una opción para muchos vecinos del Poniente almeriense. Junto a ello, la formación naranja ha calificado de “desesperante” la lentitud mostrada por el Ejecutivo central.

Rafael Burgos: "Lo que está sucediendo es un auténtico descalabro. Son muchos los vehículos que transitan diariamente por esta vía, por lo que urge que se ataje el problema cuanto antes"

El coordinador provincial de Ciudadanos en Almería, Rafael Burgos, y los portavoces de Cs en el Ayuntamiento de la capital y en el Consistorio de Roquetas de Mar, Miguel Cazorla y Daniel Zalalla, respectivamente, se han unido para demandar una actuación integral en El Cañarete. “Lo que está sucediendo es un auténtico descalabro. Son muchos los vehículos que transitan diariamente por esta vía, por lo que urge que se ataje el problema cuanto antes, evitando los parches, que es lo que se está haciendo hasta ahora”, ha detallado Burgos.

“Si esto es lo que entiende el Gobierno de España por urgencia, está completamente equivocado. Urgencia es ponerse manos a la obra con un tratamiento integral de toda la vía que afecta, sobre todo, a la seguridad de las personas. ¿A qué esperan? Menos anuncios y fotos y más trabajo”, ha subrayado el coordinador provincial de Cs en Almería. Para Burgos, “la circulación que pasa por esta vía evita también el colapso de la A-7, una arteria principal para el transporte de los productos agrícolas del Poniente almeriense. El Gobierno debe ponerse ya manos a la obra y ofrecer soluciones definitivas para El Cañarete, que sean a largo plazo”, ha aseverado el coordinador liberal en Almería.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de la capital, Miguel Cazorla, ha considerado que el nuevo corte en esta vía responde una vez más “al abandono por parte del Gobierno central a las infraestructuras y comunicaciones de Almería, en esta ocasión, entre dos términos municipales que necesitan de esta conexión cada día”.

“Tanto Aguadulce como Roquetas de Mar se han convertido en ciudades dormitorio de Almería, ciudades de tránsito de mercancías y de servicios con la capital”, ha destacado. Cazorla ha recordado que “ningún Gobierno, ni PP en su momento ni PSOE, ha atajado el problema. El PP habló de la existencia de cabras y el PSOE se basa en la orografía para echar balones fuera”. De esta manera, Cazorla también ha defendido “una solución definitiva”. “Estamos en una de las provincias con mayor renta per cápita de Andalucía, que merece una inversión importante de cara a que todos los habitantes tanto de Almería, como de Roquetas de Mar y del resto de la provincia, para que disfruten de unas vías de comunicación dignas”, ha añadido. El edil naranja ha exigido al Gobierno de Sánchez un presupuesto suficiente para una solución decisiva, que no suponga otro parche más y que evite esos problemas a los que se enfrentan los usuarios cada día”.

En esta línea se ha mostrado también el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento roquetero, Daniel Zalalla. “Vivimos en un continuo ‘dejà vu’, donde la historia se repite siempre de la misma manera. Surge un problema en El Cañarete, se anuncian actuaciones, no llegan, parcheamos y a esperar que se produzca otro inconveniente”, ha relatado el portavoz. “Una historia cíclica con unos protagonistas que también son los mismos perjudicados de siempre, nuestros vecinos de Roquetas de Mar, especialmente los de Aguadulce”. Para Zalalla, “maquillar el problema no es la solución”, sobre todo, porque “no evita los riesgos”. “Esto conlleva a que tengamos que pasar por El Cañarete con inseguridad, porque no se adoptan las medidas oportunas”, ha resaltado. “Hay que hacer un arreglo de una vez por todas, unas infraestructuras en condiciones, para que El Cañarete siga siendo esa vía alternativa a la A-7, que sufre también el crecimiento del parque móvil de Almería y que sigue a la espera de un tercer carril”. Zalalla ha hecho hincapié en la necesidad de apostar por “un Cañarete seguro. Es una vía única. Debemos cuidarla”.