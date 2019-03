Padres roqueteros a la escuela en Ciencia Park 2

En su cuarta jornada, CienciaPark2 ofreció a los padres roqueteros en la sala Juan Ibáñez una charla informativa acerca de los delitos que puedan acontecer en la era digital entre los menores, a cargo de Santiago Campos, agente de la Guardia Civil de Almería, con más de once años de experiencia en este ámbito.

Una treintena de padres acudió a la ponencia y mostró su preocupación ante este hecho tan candente en la actualidad. Santiago Campos explicó a los asistentes que cualquier petición que se registre en la Comandancia está fundamentada por el cuerpo de la Guardia Civil y sujeta a criterio de un juez, que es el que concede las autorizaciones y los mandamientos a las compañías que están involucradas en ese delito.

Un sistema muy garantista “Tenemos un concepto distorsionado de lo que es la investigación de este tipo de delincuencia en el sentido de que un agente puede sentarse detrás de un ordenador cuando sabe que ha sucedido un delito y llegar en cuestión de minutos a la fuente del hecho y detener al autor; y en realidad eso no es así. En España funcionamos diferente, nuestro sistema jurídico es muy garantista, es más complicado que eso y cualquier actuación de un agente está sujeta a un juez”, asegura David Campos.

“El objetivo de mi charla en CienciaPark es deshacer mitos. Si somos víctimas de un tipo de acoso, no es suficiente con ir a dependencias policiales, éso sólo es el principio. Nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso muy largo, complicado, legal y todo por escrito. Si no lo hacemos de esta forma, el procedimiento se cae y podemos llegar a una sentencia absolutoria”, esclarece el agente, añadiendo que “me parece perfecto que el ayuntamiento ofrezca al ciudadano este tipo de iniciativas. Si no sabemos cómo navegar por Internet, al final vamos a acabar siendo objeto de un delito. Por eso ponemos toda la maquinaria policial y judicial al alcance del ciudadano. La formación del usuario es fundamental”.

El resto de actividades de CienciaPark crecen de forma exponencial y los vecinos del municipio se animan cada vez más a llevar a los más pequeños y, algunos, lo hacen mientras asisten a la escuela de padres. “Todos los talleres están llenos, una vez más hemos contado con la colaboración de la Guardia Civil y además los padres se han quedado con ganas de más y tenemos previsto implantar mayores niveles de talleres, que nos permitan dar las herramientas necesarias para que sus hijos estén seguros y puedan utilizar las tecnologías de la información”, indicó, satisfecho, el edil de Nuevas Tecnologías, Francisco Gutiérrez.

“Agradezco a todos los roqueteros por la asistencia y recuerdo que sigue abierto el plazo de inscripción del concurso de la última jornada, día en el que se va a desarrollar una feria de la ciencia con la presentación de todos los proyectos que están realizando los alumnos tutorizados por los profesores”, concluye el también concejal de Atención Ciudadana, Estadística y Documentación.