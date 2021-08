Seis nuevos funcionarios toman posesión de sus plazas en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha presidido la toma de posesión y jura de seis nuevos funcionarios municipales, cuatro de carrera y dos interinos entre los que se incluyen tanto puestos técnicos de gestión como administrativos. El regidor roquetero estuvo acompañado en el acto por José Juan Rodríguez, concejal de Gobierno Interior y Promoción Deportiva y Cultural, Francisco Barrionuevo, concejal de Turismo y Playas, y Guillermo Lago, secretario del Ayuntamiento roquetero.

El alcalde les ha felicitado y dado la “enhorabuena a todos y a todas. Ya sabéis cuál es el lema de Gabriel Amat: trabajar, trabajar y trabajar. Servir a la gente es la mejor satisfacción que podemos tener los que nos dedicamos a la política o los funcionarios que están en las administraciones públicas para atender y ayudar a aquellas personas que vienen”.

Amat no ha dejado pasar la ocasión para recordar que “son los ciudadanos los que nos pagan y debemos atenderles de la mejor forma posible. Sabéis lo insistente que soy, que no me gusta dejar las cosas para mañana. Me gusta que las cosas se hagan con toda la celeridad posible porque, momento que perdamos, momento que estamos fastidiando al que necesita esos servicios”.

Por su parte, Rodríguez ha señalado que estas incorporaciones se añaden a las que el Ayuntamiento ha venido realizando en los últimos meses: 14 auxiliares administrativos, un arquitecto técnico, un arquitecto superior, dos ingenieros de caminos, canales y puertos, un ingeniero técnico industrial, un ingeniero superior agrícola, un ingeniero técnico agrícola y un médico. Además, el Ayuntamiento ha nombrado nuevos interinos para programas operativos, concretamente a ocho letrados y cinco administrativos. “Todo esto se suma a la publicación hoy mismo de una bolsa de trabajo de jardinería para el Ayuntamiento y a otros puestos más, poniendo de manifiesto que este Consistorio tiene una de las mayores y más activas políticas de contratación pese a la legislación actual, que prohíbe el incremento de masa salarial e imposibilita la reposición de empleados públicos”, ha explicado el concejal de Gobierno Interior y Promoción Deportiva y Cultural.