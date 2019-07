Un proyecto pone en valor la gastronomía local y sus productos

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto al concejal de Turismo, Comercio y Playas, Francisco Barrionuevo, ha presentado a los empresarios hosteleros el proyecto ‘Roquetas Gastronómica’, que pretender apoyar y dar difusión a la gastronomía que se realiza en el municipio. Una iniciativa financiada a través de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con la que, a través del uso de productos locales y una elaboración de la zona, se trata de poner en valor las cualidades de nuestra comida local y utilizarla como reclamo turístico.

Gabriel Amat ha comenzado agradeciendo a los empresarios que se han implicado en este proyecto “para mostrar una vez más la buena gastronomía que tenemos en nuestro municipio” y ha asegurado que, desde el Ayuntamiento, se va a hacer todo lo posible “para darle servicios a nuestras playas, a nuestros ciudadanos y a toda aquella gente que venga de otros puntos”.

Ese trabajo está coordinado con los diferentes establecimientos hosteleros del municipio. “Todos hacemos un esfuerzo, cada uno en su competencia. Lo estáis demostrando con estos magníficos platos que habéis puesto cada uno. Nuestra cocina tiene una calidad muy atractiva para todos aquellos que les gusta disfrutar y saborear los platos que se hacen en los chiringuitos, restaurantes y hoteles de Roquetas. Por lo tanto, vamos a aprovechar todas esas bondades que tenemos, toda esa sabiduría y la buena calidad del marisco, pescado y hortalizas de nuestra tierra. Y con todo ello, potenciar los platos que preparamos”, ha explicado el alcalde. Al finalizar el acto, se ha hecho entrega de los soportes y los flyer a cada uno de los establecimientos participantes, iniciando de esta forma la campaña de promoción.

Por su parte, Francisco Barrionuevo ha hecho énfasis en el compromiso del consistorio con los restaurantes del municipio. “Vamos a pelear, a luchar y a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Además, les vamos a aconsejar con la ayuda de profesionales para ver el camino que nos lleve al éxito a todos. El objetivo es que seamos una potencia, no solamente en el turismo, que ya lo somos, sino gastronómica, una referencia a nivel provincial y autonómico. Que la gente no venga sólo por el sol y la playa, sino también por lo bien que se come aquí”.

Los establecimientos que han decidido participar en ‘Roquetas Gastronómica’ han elaborado una ficha de su plato estrella, explicando el proceso de elaboración así como una breve historia del mismo. Además, se ha realizado un video explicativo de la gastronomía de nuestra ciudad que será promocionado en redes sociales y se ha construido un directorio con los establecimientos participantes para que los comensales puedan acceder a su ubicación y conocer el plato que se promociona, siendo éste representativo de nuestra rica y diversa gastronomía local.

Aunque desde el Ayuntamiento esperan que sean muchos más, por el momento, son 21 los establecimientos que participan en ‘Roquetas Gastronómica’.