Hidralia y el Ayuntamiento limpian los 5.000 imbornales de Roquetas antes de las lluvias

Problemas con las toallitas

“Quiero aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a los ciudadanos en este ámbito. Quiero que sepan que todos los días se recoge un contenedor completo de toallitas higiénicas en la Estación Depuradora. Y éstas no son el problema, el problema es cuando no llegan a la EDAR y se quedan por el camino obstaculizando el paso del agua por la red. Lo vemos cuando llueve y hasta salen de las alcantarillas. Por favor, es muy importante que este tipo de toallitas que no son biodegradables se desechen por la papelera y no en el saneamiento”, incide el concejal de Desarrollo Urbano.