El horizonte para la apertura del Hospital se va al año 2022

El anuncio de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía realizado este lunes sobre la asunción por parte de la administración autonómica de la construcción del Hospital de Roquetas, y el compromiso explícito de Marina Álvarez de no demorar los trámites y cumplir los plazos previstos, significa el pistoletazo de salida efectivo de un proyecto que, no obstante, no abrirá sus puertas, en el mejor de los casos, hasta el año 2022. Es la fecha más optimista de las que se presentan, y siempre y cuando las dos partes (Junta y Ayuntamiento) cumplan con sus compromisos y se implemente la hoja de ruta sin ningún contratiempo. En clave pesimista, no ayuda que justo ahora se disuelva el Parlamento ante las inminentes elecciones del 2 de diciembre, lo que seguramente retrase todos los plazos. Son varios los pasos que ambas administraciones deben dar antes de que se coloque la primera piedra del centro, momento a partir del cual habrá que sumar un mínimo de 20 meses para su construcción.

Si no se empieza nunca, nunca se hará, puede pensarse, y lo cierto es que la noticia que llegó de Sevilla ilusiona a gran parte de la ciudadanía y a los representantes políticos del Ayuntamiento. Muchos vecinos lo expresaron así a través de redes sociales al poco del anuncio, aunque son muchos también los que mantienen sus reticencias y se muestran pesimistas. Todos, no obstante, deberán esperar a que se den los distintos pasos administrativos que restan. Y el primero de ellos debe ser la firma del convenio entre Junta y Ayuntamiento, que sentará las bases definitivas del proyecto. Consultadas fuentes municipales ayer, la agenda del alcalde Gabriel Amat, que preveía la firma del anterior convenio con la Junta (el que marcaba que sería el Ayuntamiento quien pusiera el terreno y costeara la obra) para este próximo lunes día 15, por el momento se mantiene, aunque no está ni mucho menos confirmado que se vaya a rubricar con tanta celeridad.

El centro irá ubicado en terrenos cercanos al Parque de Bomberos y el 'Antonio Peroles'

El siguiente paso tiene que ver con el propio Ayuntamiento, quien de momento no ha finalizado el proceso de expropiaciones de los terrenos en los que se construirá el hospital. El mismo, según estas fuentes, "está avanzado, pero no completado". Es decir, ya se han tramitado o están en proceso distintos expedientes de expropiación con algunos de los propietarios, pero no con todos. No obstante, las mismas fuentes indican que esto no es óbice para que la hoja de ruta continúe su curso, si bien lo deseable es poner a disposición de la Junta cuanto antes la totalidad de la superficie. El centro irá ubicado en terrenos adyacentes al punto en que termina la variante de la A7, muy cerca del Parque de Bomberos y el estadio Antonio Peroles.

Antes de licitar el proyecto de construcción del hospital es necesario acometer otra adjudicación previa obligatoria, la de la adaptación del proyecto original, de 2005, a la nueva normativa. En este punto, el área de Contratación del ayuntamiento roquetero ya se encontraba trabajando en los pliegos para sacar a licitación cuanto antes un contrato para el que reservó dos millones de euros del presupuesto de 2017. En teoría, una vez que la Junta ha anunciado que asume la construcción, debe ser la administración autonómica quien gestione y adjudique dicho contrato, lo que sin duda retrasaría los plazos.

Una vez que todos esos pasos estén solventados, que a buen seguro se alargarán durante los próximos meses, se acercará realmente el momento en que se licite la obra, se adjudique y se inicie, algo que podría no suceder al menos hasta finales de 2019 o inicios de 2020. El proyecto marca un mínimo de 20 meses para la ejecución de la construcción. Después, además, la infraestructura debe ser equipada técnica y humanamente por la Consejería de Salud para poder ser puesta en servicio. Así, todo lo que sea tener el hospital construido y abierto antes de la llegada de 2022 debe ser considerado como un éxito para los roqueteros.