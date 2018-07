La novillada en clase práctica de esta noche, antesala de los dos festejos con figuras del toreo

Arranca esta noche una nueva Feria Taurina en honor a Santa Ana en la Plaza de Toros de Roquetas. Como viene siendo habitual en los últimos años, el ciclo comienza con la novillada en clase práctica que organiza la Escuela Municipal Taurina de Almería, esta noche a partir de las 21:00 horas.

En la cita de hoy estarán presentes alumnos de distintas escuelas taurinas de la geografía nacional. Concretamente, y en este orden, harán el paseíllo: Adrián Villalba (Escuela Taurina de Albacete); Borja Ximeli (ET Comunidad de Madrid), Jorge Martínez (ET Almería), David Martínez (ET Guadalajara), Miguel Polope (ET Valencia) y Abraham Fernández (ET Almería), quien cerrará la novillada.

Se lidiarán seis novillos de la ganadería de Gerardo Ortega y la entrada será gratuita con invitación hasta completar el aforo. Éstas se pueden aún conseguir y hasta la hora del festejo, en la propia taquilla de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar o a través de la Escuela Taurina de Almería.

La Feria continuará mañana con el primero de sus dos festejos de abono. En esta primera tarde actuará David Fandila 'El Fandi', diestro muy querido en esta zona del poniente almeriense y que el pasado año fue el triunfador en el coso salinero. Junto al granadino, que abre cartel, estará como el pasado año José María Manzanares, quien también triunfó en su faena sobre el albero del coso de Las Salinas, y llega a esta Feria en el segundo lugar del escalafón taurino. Cierra el cartel el peruano Andrés Roca Rey, anunciado en la Feria del pasado año pero que por una lesión no pudo actuar en la misma. El joven diestro lidera actualmente el escalafón taurino, tras explosionar en las dos últimas temporadas. Llega de ser uno de los triunfadores de la Feria de San Fermín en Pamplona. Lidiarán seis toros de El Pilar a partir de las 19:30 horas.

El domingo se cierra esta Feria roquetera con la vuelta de Enrique Ponce a su albero, tras no comparecer el pasado año por decisión de la empresa. El matador de Chiva, que va camino de los 30 años sobre las plazas de toda España, volverá a deleitar a sus cientos de seguidores de la provincia. Le acompañan en el cartel Julián López 'El Juli', quien también vuelve a esta Feria tras no torear tampoco el pasado año; y Miguel Ángel Perera. El pacense se ganó su puesto, sin duda, en 2017 cuando entró a última hora sustituyendo al mencionado Roca Rey. De hecho, salió a hombros en la segunda de abono de dicha Feria. La cita también comenzará a las 19:30.