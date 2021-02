En marcha las obras de mejora del entramado de caminos rurales de Roquetas de Mar

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa con las actuaciones tendentes a la mejora de caminos rurales de la amplia red de vías de estas características con las que cuenta el municipio. El alcalde, Gabriel Amat, junto a Rocío Sánchez, concejal de Presidencia, Agricultura, Pesca, Comercio, Pymes y Mercadillos, y a técnicos municipales, visitó las obras de mejora que han dado comienzo recientemente en el Camino del Puerto y Hoya Calores.

El alcalde de Roquetas de Mar aprovechó la visita a estos caminos rurales para departir con agricultores de la zona. “Agradezco mucho al Ayuntamiento por la mejora en los caminos rurales, era necesario porque son vías muy transitadas. El trabajo mejora mucho con esta infraestructura porque la carretera era muy estrecha y se producían atascos fácilmente, sobre todo en hora punta. Con esta obra, se va a notar muchísimo el cambio en esta zona”, indicaba José Manuel Martín, uno de los propietarios de fincas cercanas a la actuación y que tuvo la oportunidad de dialogar con un alcalde que, por otra parte, comparte con este vecino del municipio su pasión por la agricultura, que durante muchos años fue la profesión, y sigue siendo su principal afición, de Gabriel Amat.

“Hacía mucho tiempo que no visitaba la zona y, cuando he llegado aquí, he recordado magníficos momentos junto a amigos y propietarios”, rememoraba Amat durante su visita. “Recuerdo a todos los dueños de estas fincas porque en aquella época los veía diariamente, cuando venía con un isocarro para llevar el género a la alhóndiga”, explicaba el alcalde en presencia de la edil de presidencia, los técnicos municipales y los propios agricultores roqueteros.

Los trabajos de mejora y acondicionamiento se han dividido en tres tramos, dos correspondientes al Camino del Puerto y otro en la zona de Hoya Calores. Entre las actuaciones se encuentra una nueva capa de pavimento, que aumentará en anchura, así como tareas de limpieza y desbroce.

“Seguimos abordando cuestiones importantes para la agricultura de nuestro municipio que, junto con el turismo, son los motores económicos de Roquetas de Mar. Siempre buscaremos lo mejor para nuestro campo y más aún en momentos como el que atravesamos, complicados y difíciles porque los precios no están acompañando”, detalla Amat.

Y es que para Roquetas de Mar, con una superficie muy extensa dedicada a la agricultura extensiva, disponer de un entramado de vías rurales en buenas condiciones es básico para esta importantísima parte del tejido productivo del municipio.