La ONCE reparte 350.000 euros en Roquetas

La ONCE repartió 350.000 euros en Roquetas de Mar, donde Antonio Francisco Pérez vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Pérez, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1991, llevó la suerte a las puertas de un supermercado en la avenida Juan Carlos I de la localidad almeriense y solo desea que la fortuna haya quedado entre los clientes que le compran a diario.

“Es que son tus clientes -explica reprimiendo su emoción-. Se gastan el dinero todos los días contigo y me dicen; “Antonio que no me toca”, y al final un día ¡PUM!, la recompensa. Eso es bonito. Estoy con una sensación de alegría por ellos, y por mí, espero que le haya tocado a mi gente”, afirma.

“Cuando lleguen hoy a comprobar el cupón y aparezca en el TPV ‘Pagar en un centro autorizado’ les voy a preguntar qué van a hacer con tanto dinero. Eso es bonico -añade-. Y verle la sonrisa a la gente, que se merece ese mérito”.

En un día de tantas emociones para el vendedor de Roquetas, Antonio recuerda como cada día le dice a su madre que debe comprar cupones. “Yo se lo digo a mi madre siempre, donde vea a un vendedor hay que comprarle cupones porque haces un bien -subraya-. Todos tenemos hijos, hermanos, padres y no sabemos lo que un día nos puede pasar, un accidente, o lo que sea, y hay una empresa que va a responder por ti siempre, como siempre ha hecho la ONCE desde hace más de 80 años”, afirma encantando.

El sorteo de este miércoles, que estaba dedicado a la lotería social, segura y responsable de la ONCE, ha llevado el resto de sus premios entre Cataluña y Galicia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece mañana viernes 26 de mayo, un bote de 48 millones de euros.

