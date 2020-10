Orgullo de Roquetas por su doble campeón de España de atletismo

El atleta roquetero Juan Francisco Lozano sigue cosechando éxitos y dando motivos de orgullo a su municipio natal, Roquetas de Mar. El pasado fin de semana consiguió dos medallas de oro en el XIX Campeonato de España Sub16 de Atletismo celebrado en Granollers, Barcelona. La pista municipal de la ciudad fue el escenario donde el deportista consiguió alzarse con los primeros puestos en las disciplinas de salto de altura y triple salto en la categoría Sub-16.

En el primero de los casos, consiguió llegar a la altura de 1,94 metros, superando así su propia marca personal y poniendo el listón muy alto. El segundo clasificado fue Jean Yves con una marca de 1,90 metros y el tercero Jorge Vega con 1,90 metros también. En cuanto al triple salto, el deportista del Club Cueva de Nerja-UMA, que entrena bajo la directrices de Francisco Menchón, obtuvo una distancia total de 13,96 metros, una gran marca teniendo en cuenta que el segundo clasificado, Ulises López, hizo 13,45, medio metro menos. Alex López consiguió el bronce con 13,39 metros.

José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha querido dar la enhorabuena al joven roquetero “por su gran rendimiento y espíritu de superación, no sólo este año, sino en toda su trayectoria. El año pasado consiguió ser subcampeón con tan sólo 14 años en Castellón y este ya ha conseguido no una, sino dos medallas de oro. No se le puede pedir más y estamos seguros de que llegará muy lejos. Nos sentimos muy orgullosos”.

Felicitación oficial

Juan Francisco Lozano será felicitado de forma oficial en la próxima Junta de Gobierno Local, al igual que se ha hecho con la amazona Iciar Sánchez y los pescadores Marcos Martínez, Mariano Blanes y José Antonio Martínez. Iciar y su caballo Coco XII consiguieron proclamarse campeones absolutos en el SICAB 2020 celebrado en Sevilla mientras que los tres pescadores del equipo Kushiro del Club El Buen Pescar se clasificaron para el Campeonato de España de Surfcasting en la categoría U16. A todos ellos el Ayuntamiento de Roquetas de Mar les felicita oficialmente por sus logros deportivos y por llevar el nombre del municipio a lo más alto.