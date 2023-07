Las playas de Roquetas son las primeras de Andalucía con aseos ostomizados

La temporada de verano en Roquetas de Mar contará con un plan de playas contará con banderas especiales para las personas daltónicas. "Será para la señalización del estado del mar, de esta forma a personas con daltonismo se les facilitar que puedan distinguir los colores a través de una simbología sencilla", ha explicado el Ayuntamiento.

El consistorio roquetero busca un verano más accesible para que todos puedan disfrutar en igualdad. Los aseos ostomizados serán dos. Uno estará en la Urbanización (aseo situado entre el Chiringuito la Barraca y la bajada a la playa de Av. Mediterráneo), y el otro en Aguadulce (en concreto, en la zona alfa).

"Cada vez son más las personas a las que se les realiza una ostomía cada año en nuestro país, existiendo un total de 70 mil personas ostomizadas y cada año se suman 13 mil nuevos casos", han detallado fuentes municipales.

Se trata de un proyecto pionero en Andalucía, ya que no hay otra playa en la comunidad que tenga estos servicios para sus usuarios. "Son muchas las personas ven mermada su calidad de vida por ésta situación que, además, les invita a no salir de casa y a cortar con su vida social por miedo a no encontrar un baño al que poder acceder de manera urgente cuando lo necesita", defiende en su página web FAPOE, la federación que defiende los derechos de este colectivo.

Por otro lado, en todos los módulos de aseos de las playas del municipio hay carteles que informan sobre las rutinas de lavado de manos y de uso de baño para que sirvan de mayor ayuda a las personas con TEA que acudan a los servicios públicos.

Son gráficos con información aclaratoria hecha a través de pictogramas que les ayudan a comprender las diversas instrucciones que se deben seguir, lo que es una ayuda fundamental en su día a día. Esos pictogramas están hechos a base de las directrices entregadas por ARSAAC, buscando favorecer y facilitar la comunicación aumentativa y alternativa para con aquellas personas que presentan dificultades en la comunicación.