“A ver si Manolo García se entera: los terrenos están desde el 2006”

El proyecto de construcción del Hospital de Roquetas promete polémica entre las dos fuerzas más votadas en las últimas elecciones, especialmente ahora, con los nuevos comicios a la vuelta de la esquina. El PSOE informó esta mañana de que no todos los propietarios de los terrenos expropiados habían sido citados para firmar las actas de ocupación, extremo que fue desmentido con rotundidad por el ‘popular’ Francisco Gutiérrez: “Absolutamente todas las actas de ocupación de los 40.000 metros cuadrados quedaron firmadas ayer 14 de marzo”, tal y como informó este diario en su edición de ayer.

El PP desmiente la información del PSOE: "Absolutamente todas las actas de ocupación de los 40.000 metros cuadrados quedaron firmadas ayer 14 de marzo"

Si el señor García hace las cuentas, verá que no se ha perdido ni un solo día en este particular. El actual convenio se firmó el 15 de octubre y el 14 de marzo, tras pasar todos los plazos que marca la ley, se firma la ocupación. No cabe mayor celeridad”, continuó Gutiérrez.

Electoralismo "Es una auténtica vergüenza que se atreva a decir que han sido los socialistas los que han pagado el hospital. Primero, porque vinieron a firmar un convenio que no contaba con partida presupuestaria. Es decir, sin compromiso ninguno”, esgrime Francisco Gutiérrez, quien añade que “lo hicieron cinco días después de convocar elecciones al parlamento andaluz, por lo que es de risa que tachen al alcalde de Roquetas de Mar de electoralista”

Los socialistas habían emitido con anterioridad una nota pública en la que criticaban el “uso electoralista” que, a su juicio, está haciendo Gabriel Amat del proyecto del Hospital. “Me pregunto si el alcalde se hubiera hecho una fotografía con el cartel que inauguró hace unos días, si en lugar de ser Juan Manuel Moreno el presidente de la Junta, hubiera sido Susana Díaz”, espetó García.

Manolo García "Me pregunto si el alcalde se hubiera hecho una fotografía con el cartel que inauguró hace unos días, si en lugar de ser Juan Manuel Moreno el presidente de la Junta, hubiera sido Susana Díaz"

El grupo socialista adjuntó justamente una imagen de García y otros dos miembros del grupo municipal bajo el gran cartel que anuncia la futura construcción del centro.

El Partido Popular le recordó a su principal oponente político que “los terrenos del hospital están a disposición de la Junta de Andalucía desde 2006”. Francisco Gutiérrez arguye que “el 17 de noviembre de 2006 se envió informe jurídico para su puesta a disposición”. El edil popular mostró su “estupor” por las manifestaciones del portavoz socialista. “Es una auténtica vergüenza que se atreva a decir que han sido los socialistas los que han pagado el hospital. Primero, porque vinieron a firmar un convenio que no contaba con partida presupuestaria. Es decir, sin compromiso ninguno”. Gutiérrez añade que “lo hicieron cinco días después de convocar elecciones al parlamento andaluz, por lo que es de risa que tachen al alcalde de Roquetas de Mar de electoralista”.