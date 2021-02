La Policía Local de Roquetas sanciona a 63 establecimientos por incumplimientos Covid

La Policía Local de Roquetas de Mar continúa redoblando esfuerzos en todos sus servicios para ofrecer a los ciudadanos la máxima seguridad para afrontar la crisis sanitaria, lo que desde hace ya casi un año le ha llevado a reforzar todos los turnos en tareas específicas como vigilancia de plazas, precinto de parques infantiles y zonas de calistenia, control horario, cierre establecimientos, distancia de seguridad, uso de mascarilla y demás normativa sanitaria.

En esta “tercera ola” que comenzó a primeros de diciembre ha intensificado otra vez las tareas de inspección y vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias y restricciones establecidas en función del grado de alerta en que se ha visto encuadrado el municipio, según la tasa de contagios recogida en Distrito Poniente por la Consejería de Salud y Familias.

Se ha llegado a desalojar una fiesta en un piso con más de 40 personas en su interior, algunas de las cuales al percatarse de la presencia policial huyeron por el balcón y ventanas desde la primera planta al exterior.

En este período la Policía Local ha inspeccionado más de un centenar de establecimientos en relación a las medidas sanitarias y sancionado a 63 de ellos, de los cuales 3 eran reincidentes, por lo que fueron desalojados y se elevó propuesta de clausura.

El balance señala que las denuncias se han formulado principalmente por incumplir el horario de cierre, permitir el consumo en barra, no respetar la distancia de seguridad, no hacer uso de mascarilla mientras no se consumía, permitir fumar en su interior o en la terraza sin respetar la distancia, superar el aforo permitido, tener televisión con música conectada a altavoces y, en dos de ellos, el consumo de cachimbas en su interior.

Se han inspeccionado y desalojado más de 30 viviendas en las que se estaba ejerciendo la actividad de venta de todo tipo de bebidas, música a gran volumen y presuntos pisos de alterne. Viviendas en las que se ha comprobado que se superaba el aforo, no se hacía uso de mascarilla y se fumaba en el interior de los mismos por lo que todos fueron desalojados, las personas que se encontraban allí y responsables de los mismos propuestos para sanción en función de las prohibiciones incumplidas.

Incluso, tal como informa el balance, se ha llegado a desalojar una fiesta en un piso con más de 40 personas en su interior, algunas de las cuales al percatarse de la presencia policial huyeron por el balcón y ventanas desde la primera planta al exterior.