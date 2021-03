El PP lamenta que el Gobierno "no da fecha para restablecer el tráfico en El Cañarete pese a la cercanía del verano"

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha recibido contestación por parte del Gobierno a una pregunta formulada en relación a la carretera de El Cañarete y ha lamentado que, a pesar de la cercanía del verano, el Gobierno no dé una fecha para restablecer el tráfico en esta vía que une Almería con Aguadulce y que es transitada diariamente por miles de vehículos, especialmente en la época estival.

Castellón recuerda que El Cañarete ha sufrido desprendimientos de rocas en numerosas ocasiones, sin que gracias a Dios hasta el momento tengamos que lamentar ninguna tragedia, por ello, y para evitar “males mayores” insta al Gobierno de Sánchez a dar una “solución definitiva” a los problemas de esta carretera que es muy utilizada por almerienses y roqueteros.

"Lamentablemente, las cosas han cambiado mucho, tenemos un Gobierno opaco que no da explicaciones y que contesta de forma ambigua en el Congreso"

El diputado popular lamenta la falta de información por parte del Gobierno en todo este tiempo, y espera que la obra se agilice lo máximo posible para que la vía se abra con total seguridad y se acabe de una vez con el colapso de vehículos que diariamente se produce en la A-7 en las horas punta.

Miguel Ángel Castellón recuerda que cuando el PP gobernaba en España, y también se produjo algún desprendimiento, "siempre se actuó con celeridad y se trabajó para dar una solución rápida al problema, informando en todo momento de las tareas que se iban a llevar a cabo. Ahora, lamentablemente, las cosas han cambiado mucho, tenemos un Gobierno opaco que no da explicaciones y que contesta de forma ambigua en el Congreso a las preguntas que formulamos desde el Grupo Popular".

Por otra parte, el diputado popular insta al ejecutivo de Sánchez a cumplir de una vez con el tercer carril de la A-7 "cuya redacción del proyecto dejó hecha el Gobierno del PP". “Si no hubieran paralizado esta infraestructura, hoy el problema sería menor, porque estamos hablando de un tramo de autovía que soporta un gran tráfico de vehículos, ahora más con el cierre de El Cañarete, y no puede ser que el PSOE vuelva a mirar hacia otro lado y no cumpla con la provincia de Almería”, lamenta.

Finalmente, Miguel Ángel Castellón señala que los diputados del PP almeriense seguirán ejerciendo su labor de oposición en el Congreso realizando preguntas para que los almerienses conozcan la situación de las infraestructuras en la provincia, e insta al Gobierno a “contestar lo que se pregunta” porque estamos cansados de “respuestas que nada tienen que ver con la pregunta que hemos formulado”.