El PP de Roquetas cree que la oposición da un "bochornoso espectáculo"

El portavoz del Partido Popular de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, ha lamentado hoy verse "en la obligación de volver a contestar a una oposición que solo genera confusión entre los ciudadanos, con sus propuestas sin fundamento y su actitud de acoso y derribo contra el alcalde del municipio, dando un bochornoso espectáculo sin pies ni cabeza”.

"El portavoz socialista pretende confinar a los residentes de Las Marinas, Urbanización, El Solanillo y Cortijos de Marín impidiéndoles desplazarse a otros espacios cercanos del municipio, algo prácticamente imposible de realizar y de controlar y que incumpliría además lo dispuesto por el Gobierno de España, su propio partido"

El concejal se ha referido en primer lugar a un vídeo difundido en redes sociales en el que el portavoz socialista, Manolo García, "indica que Roquetas cuenta con núcleos de población con menos de 5.000 habitantes que cumplen las condiciones para no tener límite de horarios en sus salidas. “Una auténtica barbaridad que ignora que estas poblaciones no son entidades administrativas propias, sino que forman parte de un solo municipio, de 100.000 habitantes, pero que además, perjudicaría gravemente a estos vecinos, quienes no podrían salir más que a las calles de su propio barrio, a pesar de encontrase a menos de un kilómetro de otras zonas del municipio en las que pueden actualmente practicar deporte", señala.

La "sorpresa" del Partido Popular se ha incrementado poco después, al recibir una propuesta conjunta de la oposición para que el Ayuntamiento declare tres días de luto oficial, “y lo piden un mes después de que el Ayuntamiento lo declarara (lo hizo el 29 de marzo), lo que nos hace preguntarnos si realmente viven aquí y trabajan por Roquetas”.

El portavoz popular se refiere también a la petición socialista de "unas nuevas urgencias para Roquetas norte en la que llegan a decir que su partido dejó en la Junta el proyecto listo para que estuvieran ya funcionando". A su juicio, "de nuevo falta el portavoz socialista a la verdad, cuando la realidad es, y así se le hizo saber en su momento, que el proyecto contaba con el informe desfavorable del interventor de la Junta de Andalucía y se tuvo que iniciar de nuevo el procedimiento con una nueva propuesta, la del PP andaluz, cuya tramitación está en marcha”.

“Lo sucedido hoy es una muestra de a qué se está dedicando la oposición en Roquetas de Mar: a dar palos de ciego y aprovechar la difícil situación que vivimos para hacer política, sin importarles en ningún momento Roquetas y los roqueteros, con el único objetivo de desacreditar a Gabriel Amat”.