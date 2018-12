El PP pide al PSOE que licite ya la adaptación del Hospital a la nueva normativa

El Partido Popular de Roquetas de Mar ha vuelto a recibir con estupor las declaraciones realizadas por el portavoz socialista en el municipio, Manolo García, sobre el Hospital y las tramitaciones que se están llevando a cabo para su construcción. En concreto, el vicesecretario provincial del PP Francisco Gutiérrez afirma tajantemente que "Manolo García miente a los roqueteros, como ya hizo su 'jefa' en Andalucía cuando vino hace unas semanas al municipio". "No solo se dedica a enredar a los ciudadanos sobre este tema sino que además se pone en evidencia una y otra vez", lamenta Gutiérrez.

En primer lugar, Francisco Gutiérrez recuerda lo dicho en varias ocasiones por el alcalde: "Los terrenos para la construcción del hospital ya están a disposición de la Junta de Andalucía a la que se le entregó la documentación firmada por todos los propietarios. Y está a su disposición desde el mismo momento en el que se dio luz verde al PGOU de Roquetas, en el año 2009, y antes, en el 2006, donde ya figuran cuáles son esos terrenos".

Sobre el proceso de expropiaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento, el vicesecretario del PP revela que "es ilegal proceder a unas expropiaciones sin contar con un documento legal de que el hospital se vaya a construir. De hecho, el proceso se inició al día siguiente de la firma del convenio, el 16 de octubre pasado. No cabe mayor celeridad y Manolo García lo sabe perfectamente, si conoce, aunque sea un poco, cómo es un procedimiento -cosa que sería deseable siendo concejal-".

El también concejal roquetero ha querido explicárselo claramente al portavoz socialista: "Es como si una persona empezara a sembrar una finca sin tenerla firmada. Si comprueba los que se están llevando a cabo en este proceso verá que es imposible ir más rápido. Aprenda señor García".

Y es que, "antes de esa fecha", continúa Gutiérrez, "el Ayuntamiento no podía proceder a pagar las expropiaciones, gastando el dinero de los ciudadanos de forma irresponsable, si no se tenía la certeza de que el Hospital se iba a construir. Cosa que no ocurrió hasta el día 8 de octubre, precisamente el día en el que la entonces presidenta de la Junta de Andalucía convocó elecciones".