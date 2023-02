Roquetas renueva su señalética turística y cultural

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Turismo, continúa poniendo en marcha distintas acciones encaminadas a la diversificación de la oferta turística y el impulso de este sector en el municipio. Desde dicha área municipal se ha completado la instalación y renovación de un conjunto de señales y paneles que facilitarán al visitante o turista identificar determinados espacios de señalización para destacar la presencia de los puntos de interés más representativos de este doble proceso.

El alcalde, Gabriel Amat, ha destacado la importancia de poner en valor los recursos turísticos del municipio para que visitantes y turistas puedan identificar los principales enclaves y puntos de interés de Roquetas de Mar.

Amat ha señalado que “debemos seguir trabajando en la línea de consolidar el destino Roquetas de Mar y, al mismo tiempo, dar a conocer la historia del municipio y su origen”. Además, ha explicado que tal y como se establece en el Plan Turístico de Grandes Ciudades esta prevista la ejecución de una serie de actuaciones “que nos permitirán avanzar hacia un turismo de calidad, diversificado, sostenible y accesible”.

Espacios de señalización -Plaza de la Colonización de la ampliación de Roquetas de Mar. -Plaza de la Iglesia en El Parador. -Plaza de la Colonización en poblado de Las Marinas. -Plaza de la Colonización en poblado del Solanillo. -Avenida Central del Centro de Interés Turístico Nacional de Aguadulce. -Avenida Central del Centro de Interés Turístico Nacional de Roquetas. -Las Fases (Aguadulce). -Apartamentos El Palmeral. Aguadulce. -Apartamentos Los Arenales. Urbanización de Roquetas. -Apartamentos Los Balandros. Aguadulce. -Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Aguadulce. -Hotel Golf Trinidad. Roquetas. -Hotel Aguadulce.

Los espacios de señalización incluyen, en mayor o menor medida, los siguientes elementos: baldosas, señales verticales, pérgolas, bancos, jardineras y tótems verticales. Asimismo, estos tótems incluyen un código ‘QR’ que conecta con una aplicación gratuita donde se recoge la información relativa al punto destacado.

Nueva señalización de interpretación de recursos turístico-culturales

En el municipio se han implementado paneles de interpretación de tipo biposte, donde se ofrece información sobre algunos recursos turístico-culturales destacados. El listado de señalización incluye elementos como el Castillo de Santa Ana, perfectamente integrado en la señalización de aproximación existente, o la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario que ocupa un lugar central en la trama urbana del núcleo de Roquetas.

En la lista también se incluyen lugares significativos como la Fuente de Aguadulce o la Cuesta de los Presos (Sendero de Las Antenas), para los que también se prevén acciones de aproximación en la nueva señalización monoposte y en las intervenciones de la señalización existente.

Nuevos paneles biposte Nuevos paneles biposte -Espacio Subacuático Roquetas-Aguadulce -Casa Carabineros / Torres Los Bajos y Rambla Honda -Camino de los motores -Grupo 2 elevaciones -Faro de Las Roquetas-Aguadulce -Iglesia Nuestra Señora del Rosario S. XVIII -Castillo de Santa Ana -Laja del Palo -Cuesta de los Presos (Sendero de Las Antenas) -Ribera de La Algaida-Turaniana -Fuente de Aguadulce -Torre de Cerrillos

Además, otros recursos como los transformadores y motores de los sondeos del Instituto Nacional de Colonización (INC) en el Camino de los Motores o el sitio arqueológico de Turaniana, se interpretan en estas nuevas señales biposte, pero no se señalizan en los conjuntos de aproximación por considerar que no tienen a día de hoy la madurez suficiente para promocionar la visita.

De esta forma, Roquetas de Mar continúa siendo un destino turístico de excelencia que trata de diferenciarse, haciendo valer sus singularidades y ventajas para sobresalir entre sus competidores y así atraer a visitantes. Por ello, tras haberse evaluado el estado general de la señalética en el municipio, y prestando especial atención a la señalización de recursos turísticos culturales, se ha procedido al suministro de señalética y paneles informativos de los recursos turísticos-culturales que habían quedado obsoletos y deteriorados por el transcurso natural del tiempo.