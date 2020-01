Almería, Roquetas de Mar y Enix se unen para reclamar al Ministerio de Fomento una “solución urgente” al cierre de la carretera del Cañarete, que se mantiene cortada desde el pasado 31 de diciembre y que afecta diariamente a 50.000 vehículos que realizan el trayecto entre el Poniente y Almería capital. En concreto, los concejales de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, y de Desarrollo Urbano -área que integra la delegación de Transporte y Movilidad- del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Francisco Gutiérrez, así como el alcalde de Enix, Álvaro Izquierdo, han pedido esta mañana que se declaren “de emergencia” las obras necesarias para reabrir la N340.

Los tres representantes políticos realizan esta solicitud tras las declaraciones realizadas por la subdelegación de Gobierno en Almería sobre la situación en la que se encuentran las actuaciones y la necesidad de esperar el visto bueno del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Carreteras.

“Comprobamos que 20 días después del cierre no se han iniciado las obras necesarias para asegurar la zona y que todo se mantiene paralizado a la espera de permisos e informes. Hoy hemos leído en la prensa que se ha realizado un estudio pero no se dan más detalles, no contamos con un calendario claro ni sabemos nada sobre las actuaciones y nos tememos que esta parálisis vaya para largo, afectando de forma muy grave a los miles de vecinos que se desplazan desde nuestras tres ciudades”, declaran los representantes.

Los concejales y el alcalde de Enix han afirmado “comprender” que hasta el momento no se había constituido el Gobierno central, pero reiteran que, una vez que ya se encuentra en funcionamiento, la situación requiere que se tomen medidas urgentes y se declare las actuaciones como “obras de emergencia”, dado el alcance del problema que provoca a diario retenciones en la Autovía A7, “como se ha realizado en otras ocasiones”.

“Pedimos responsabilidad y transparencia con los 300.000 habitantes que suman las tres localidades. Desde los tres ayuntamientos nos ofrecemos a prestar toda la colaboración necesaria para solventar esta situación”, han concluido.