–¿Cómo son las fiestas del Puerto para aquellos que no las conocen?

–Si hay alguien que no las conoce es porque no es de Roquetas de Mar o de la provincia de Almería. Eso quiere decir que no están en su casa, pero cuando lleguen al Puerto, van a creer que están en su casa, porque así es como se van a sentir. Eso son las fiestas del Puerto.

–¿Qué eventos son los más importantes de estas fiestas y lo que nadie debería perderse?

–Creo que nadie debería perderse nada, pues todo hay que verlo. Aunque, si hay que elegir, sin duda creo que la cucaña, el pasacalles del día 25 o los castillos de arena. Estos son algo más que un simple juego de niños, es muy bonito ver a 40 o 50 niños haciendo castillos de arena. Cuando yo tenía esa edad ya los hacíamos y los seguimos haciendo. Luego, creo que tiene mucho interés la carrera de botes y por supuesto, y lo reitero, la cucaña. Y sobre todo, nuestra procesión en honor a Santa Ana y a la Virgen del Carmen.

–¿Por qué están declaradas estos festejos Fiestas de Interés Turístico Nacional de Andalucía?

–Es el mejor ejemplo de la importancia que tienen. Recibieron este reconocimiento gracias a Fernando Navarrete, cuando éste estaba de delegado de Deportes y Turismo en la Junta de Andalucía, y yo creo que acertó, porque las vivió, vivió a su gente, vivió los pasacalles, la banda de música tocando ‘Paquito el Chocolatero’, y sobre todo vivió actos emblemáticos como el embarque, la procesión o la cucaña. Él vivió las fiestas en primera persona y vio que tenían que tener esa catalogación para que los andaluces las conocieran más.

"El Puerto ha dado un salto de calidad desde que Gabriel Amat es el alcalde de Roquetas de Mar”

–¿Por qué han elegido este año a Ignacio Jiménez Carrasco como pregonero?

–Porque conoce como nadie nuestro barrio y nuestra gente. Ha sido el maestro de muchísimos niños del Puerto, niños con 50 o 55 años, ahora, pero también con 15 o 16, porque su jubilación es reciente. El pregonero ha conocido y ha vivido la infancia de muchas generaciones del Puerto.

–Y han arrancado las fiestas con homenajes a otras dos personas...

–Creo que es la mejor forma de comenzar las fiestas, mostrando nuestro agradecimiento y respeto por personas que lo merecen. En el caso de María de los Reyes Fernñandez es la señora que más años ha venido al Puerto, con su aparato de algodón, con el tren de la bruja y otras atracciones de su familia. Y en cuanto a Vicente Enrique Gómez, este hombre tiene 90 años y muchos kilómetros a la espalda, porque ha sido camionero, y con su tráiler ha recorrido toda España . Sin duda creo que ambos se merecen este homenaje.

–¿Cuál ha sido la evolución del barrio desde que Gabriel Amat es alcalde de Roquetas?

–El primer paso importante que dio Gabriel Amat en relación al Puerto fue la revalorización del Castillo de Santa Ana, nuestro gran emblema patrimonial, se dio un paso de gigante para Roquetas, estando Javier Arenas de ministro. Otro salto de calidad sin duda es la iglesia del Puerto, que se hizo con colaboración del ayuntamiento. Y el Paseo Marítimo ha significado otro avance importante para toda la gente que viene a visitarnos. Más recientemente, ese trabajo por el barrio se ha materializado en otras dos instalaciones de gran importancia, como es el Aula del Mar o la instalación deportiva ‘Eva Lara’. El interés que el alcalde tiene por todos los barrios es muy grande, y por supuesto también por el Puerto, que fue el barrio al que llegó cuando vino de La Rábita y se instaló en Las Lomas. Él es del Puerto y vive el Puerto, que h dado un gran salto de calidad.

–¿Qué carencias pueden ser cubiertas próximamente?

–Sin duda, la del edificio para los pescadores y los mayores que se prometió, y que será una realidad. Un edificio con un salón de baile, con oficinas, con salón de juegos… Es un edificio que va a dar mucho a nuestros mayores, que actualmente tienen un salón muy pequeño. Dará un salto de calidad a los mayores del Puerto.