La plana mayor de Vox en Almería se ha concentrado este miércoles en la Plaza de la Constitución de Roquetas junto a un centenar de personas, para manifestar su apoyo al agricultor agredido presuntamente por un inmigrante el pasado 8 de agosto, que se recupera de sus graves lesiones en el Hospital de Torrecárdenas. La parlamentaria nacional Rocío de Meer, el diputado autonómico Rodrigo Alonso y el concejal de Vox en El Ejido, Juan José Bonilla, han pedido megáfono en mano acabar con la inmigración ilegal y más seguridad para el campo almeriense. También han estado presentes los concejales de Vox en Roquetas y el dirigente provincial Juan Francisco Rojas.

Los tres representantes del partido de derechas han sido muy contundentes en su intervención, realizada con un megáfono sobre un banco de la reseñada plaza. "Queremos inmigración legal y ordenada, no queremos inmigración ilegal e insegura, eso es lo que en Almería no queremos. Este es un hecho lamentable, pero no es un hecho aislado, se repite constantemente en nuestros campos. Es por eso que hoy tenemos más que nunca que alzar la voz, para que se nos escuche", afirmó el máximo responsable provincial del partido y diputado autonómico, Rodrigo Alonso.

Alonso apeló al Gobierno Cntral a que visite Almería: "Tenemos aeropuerto, pueden venir en el Falcon si quieren", ironizó. "Que miren cómo están nuestros agricultores, que miren la inseguridad que tenemos en nuestras calles, con los inmigrantes ilegales. Los legales están trabajando, no hay ningún problema. Los ilegales no pueden trabajar, porque no tienen papeles, y si no pueden trabajar ¿qué hacen aquí? Hay que expulsar a la inmigración ilegal a su lugar de origen".

En la misma línea se expresó Rocío de Meer, quien hizo un paralelismo entre "la casa de Pablo Iglesias y nuestro país". Según sus palabras, "queremos una España que sea nuestra casa, que tenga paredes, que para entrar haya que llamar a una puerta y saber exactamente quién entra". Al hilo de la agresión del pasado día 8, la diputada nacional afirmó que "mañana puede ser cualquiera, podemos ser cualquiera de nosotros. El hecho cierto es que hay un problema y ese problema es el que ha llevado a este agricultor al hospital. Vivimos un problema de inseguridad en nuestras calles".

Juan José Bonilla se refirió durante su intervención a los sucesos del año 2000 en El Ejido, cuando su padre fue asesinado a manos de un inmigrante. "Han pasado 19 años y por La Moncloa han pasado gobiernos de un lado y de otro. ¿Qué solución han dado para Almería? Ninguna. La excusa siempre es la misma, no hay medios para traer más Guardia Civil y Policía Nacional. Tenemos que pedirlo enérgicamente, Almería, sus pueblos, necesitan una Ley de Extranjería y un Código Penal que se cumplan, un endurecimiento de las penas".

Bonilla añadió que "tengo 43 años, estudio leyes desde los 18, siempre me enseñaron la reinserción social, veo casos todos los días por mi profesión y yo no creo en la reinserción social: el que la haga que la pague".