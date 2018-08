Los roqueteros se preparan para la llegada del pelotón de la Vuelta

La Vuelta Ciclista a España es una de las pruebas más importantes de cuantas se celebran en el país, una cita que además tiene una gran repercusión internacional, especialmente en aquellos países donde existe mucha afición a la bici. La quinta etapa de La Vuelta 18, que se disputará este miércoles 29 de agosto, pasará por la provincia de Almería y concluirá en Roquetas de Mar. La meta se ubicará en el Paseo del Mar, en la zona de las Urbanizaciones.

La Vuelta repite su paso por Roquetas de Mar. En 2002 el municipio fue también la meta de una etapa, la cuarta de aquel año, que ganó al sprint Mario Cipollini, uno de los más importantes especialistas de esta modalidad de los últimos años. 16 ediciones después las calles de Roquetas de Mar volverán a brillar en una etapa de La Vuelta.

El Ayuntamiento ha dado a conocer todas las calles en las que no se podrá aparcar

La quinta etapa comienza en Alhendín (Granada) y se adentrará en la provincia de Almería por la Alpujarra para recorrer un centenar de kilómetros a través de 17 municipios (Alcolea, Laujar, Fondón, Fuente Victoria, Almócita, Padules, Canjáyar, Rágol, Instinción, Íllar, Huécija, Alicún, Alhama, Enix, Felix, Vícar y Roquetas) hasta llegar a uno de los buques insignias del municipio, su Urbanización.

Una vez en Roquetas de Mar, el pelotón entrará por El Parador y tomará la Avenida Alicún en dirección a la Urbanización. La previsión horaria más temprana que da la organización son las 16:35 horas. Continuarán por Avenida del Sabinar y Avenida del Mediterráneo hasta enfilar el Paseo del Mar, donde se ubica la meta. La previsión más rápida de llegada son las 16:53 horas.

Para el correcto desarrollo de la carrera y llevar a cabo los preparativos necesarios de orden logístico que van aparejados a una competición de esta categoría, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar informa a la ciudadanía de las restricciones de aparcamiento que se pondrán en marcha desde mañana martes 28 de agosto a las 8 horas, hasta el miércoles 29 de agosto a las 23:59 horas.

El Ayuntamiento informa que "con motivo de la llegada de la Vuelta Ciclista a España 2018 el próximo día 29 de agosto, cuya meta estará ubicada en Paseo del Mar de esta Urbanización, es necesario trasladar el parking sito en C/ Estornino (Centro Deportivo 360 y Oh¡tels Roquetas) que debe quedar libre de vehículos el día 28 a las 08 horas, estas mismas restricciones de estacionamiento afectan a otras vías. El Ayuntamiento de Roquetas ha habilitado solares en Avda. Córdoba con C/ Lucena y Avda. Sabinal".

El Consistorio recuerda que "está prohibido estacionar desde el martes día 28 a las 08:00 h. hasta el día 29 a las 23:59 h. en las calles: Avda. Mediterráneo (ambos sentidos), Paseo del Mar, Avda. Rosita Ferrer (ambos sentidos), C/ Alameda (desde Avda. Mediterráneo hasta C/ Sierra de Gata), Parking C/ Estornino, Parking Oficina de Turismo, C/ Esturión, C/ Delfín, Avda. de Córdoba, C/ Lucena, C/ Pozoblanco, C/ Bujalance, C/ Zuheros, Avda. Las Marinas (desde calle Lucena hasta calle Pozoblanco).

José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, pide comprensión y disculpas a los vecinos que puedan verse afectados por estas medidas y recuerda que "es algo excepcional motivado por un gran acontecimiento deportivo de repercusión internacional, que permitirá a nuestro municipio disfrutar de una gran difusión". En la misma linea, el edil de Deportes espera que "los vecinos y visitantes arropen a los ciclistas y disfruten de esta etapa de La Vuelta, un espectáculo deportivo de máximo nivel".