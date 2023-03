Salud modifica las agendas de los médicos en Olula del Río para una mejor atención

La delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha salido al paso de las críticas vertidas por el PSOE de Olula del Río, que recientemente denunció el "colapso" del centro de salud del municipio, que está "bajo mínimos" a juicio de este grupo político, con la presencia únicamente de "tres médicos y no coinciden en el mismo día", lo que les hace "no dar abasto". Según Salud, no son 3 sino 4 los médicos que prestan sus servicios en Olula del Río, a los que se suma un pediatra y una consulta de acogida. No obstante, aseguran que "se han modificado las agendas de los profesionales para reforzar la atención presencial"

"Ante el exceso de demanda clínica, desde el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería se ha procedido a reestructurar las agendas de los profesionales para reforzar la atención presencial y mejorar así la respuesta a los usuarios de este centro de atención primaria", aseguran textualmente, al hilo, desde la delegación territorial.

Subrayan igualmente desde la delegación de Salud que "desde el Área Sanitaria se adaptan las agendas de los facultativos de todos los centros que así lo requieran a las necesidades que demanden los usuarios, sea consulta telefónica o presencial", para insistir en que "la asistencia sanitaria está perfectamente garantizada". Al hilo, el PSOE denunciaba la dificultad de conseguir citas por los medios telemáticos, por lo que los usuarios se tienen que desplazar presencialmente y hacer largas colas, sin que se les dé citas para otros días.

El Centro de Salud de Olula del Río cuenta con un servicio de urgencias de 08.00 a 15.00 horas de lunes a viernes y de 24 horas los fines de semana y festivos, apostilla Salud.