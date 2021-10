Hacen falta 80.000 euros para salvar la peana de Serón, “un símbolo del Almanzora”

Objetivo: salvar la peana. La Asociación Monumento Natural Encina La Peana presentó ayer su campaña para recaudar fondos con la finalidad de evitar la muerte de un ejemplar de 1.300 años, “símbolo de la comarca del Almanzora y de la provincia de Almería”, que languidece mientras espera una intervención que permita mantenerlo vivo.

La Plaza Nueva de Serón fue escenario este sábado de la presentación de esta campaña, en un acto en el que, además, estuvieron el Ayuntamiento de la localidad, Cajamar y la Fundación Ibáñez-Cosentino, que han colaborado desde el primer momento con la iniciativa.

Desde la asociación, tanto su presidente, Manuel Pérez Sola, como el directivo Francisco Javier Espinosa hicieron una presentación de la encina milenaria y del proyecto. “Un árbol de esas características necesita mimo y una custodia, que se le apliquen una serie de trabajos con los que le ayudemos y le permitamos que nos siga acompañando a lo largo de la historia”, apuntaban.

A lo largo del pasado año, se detectó una grieta preocupante en el tronco, que llevó a varios ciudadanos a plantearse la necesidad de hacer algo para contenerla “y evitar que le ocurriera lo mismo que al Marchal del Abogado, que se vio incapaz de superar el invierno de 2019 por las nevadas”. Así, la asociación nació en febrero de este año “para planificar y diseñar una hoja de ruta, con lo que poder hacer para ayudar”. Todos los fondos recaudados serán invertidos en la peana y su entorno, para realizar tres actuaciones: su apuntalamiento; la mejora del suelo; y un perímetro, dado que las visitas han aumentado desde que saltó la noticia de su estado y se quiere “que la gente disfrute de ella, pero sin dañarla”. Para todo ello se estima un presupuesto de 80.000 euros.

Tras un primer mantenimiento por el Ayuntamiento de Serón y la Junta de Andalucía la situación está estabilizada y no se aprecia ninguna bacteria ni hongo que pueda pudrir el árbol, pero no es una solución definitiva ya que se trata de una herida abierta. El principal temor es que, como al Marchal del Abogado, no pueda superar este invierno en el caso de nevadas importantes. Hay que recordar que la peana de Serón fue declarada Monumento Natural en 2019.

Santiago Alfonso y el pintor y escultor Andrés García Ibáñez, en representación de la Fundación Ibáñez-Cosentino, hablaron de que la peana es “un patrimonio de la naturaleza, del valle del Almanzora y de la sierra de Los Filabres”. Alfonso anunció una aportación de 3.000 euros por parte de Grupo Cosentino, mientras que Ibáñez ha realizado una nueva pintura del árbol, de su tronco, para que sea testimonio del momento actual, que saldrá a subasta, siendo su precio de mercado entre 4.000 y 5.000 euros.

Cerró el acto el alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, quien habló de que “cuando Abderramán III empezó a construir la Alcazaba de Almería en 955, ese árbol ya tenía 200 años”, señaló que “la sierra siempre ha estado ahí sin pedirnos nada a cambio” y que “ningún ciudadano de Serón ni del Almanzora puede ni debe ver morir esa sierra o un ejemplar como el que tenemos” y lamentó que “algunas administraciones no sean sensibles al valor de este árbol”.