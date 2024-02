El solar de la discordia de Dalías ya es historia pero endeuda a los vecinos durante doce años

El Ayuntamiento de Dalías ya ve la luz al final del túnel ante una deuda por un solar que no paraba de crecer y que tenía visos de devorar el presupuestos municipal. El Pleno del Ayuntamiento aprobaba esta semana la compra de un solar de unos mil ochocientos metros cuadrados situado entre la Calle Iglesia y Calleja de la Reina y facultaba al alcalde, Francisco Lirola, para que representase al Ayuntamiento en el acto de la firma que se ha celebrado en la notaría de Dalías.

Para el regidor daliense, Francisco Lirola, “con ello damos un nuevo paso a la solución de un problema muy importante para nuestro pueblo que estaba enquistado porque los gobiernos anteriores no solo no le hicieron frente, sino que se limitaban a dar patadas hacia delante como si no fuera con ellos, agrandando así el endeudamiento de las arcas municipales”.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial en el año 2017 condenaba al Ayuntamiento daliense a la adquisición de un solar, confirmando el contrato celebrado en el año 2008, teniendo que hacer frente al pago del principal que rondaba el millón de euros, incrementado con los intereses y una cláusula penal mensual de otros 11.268,97.-euros desde septiembre de 2009 hasta la fecha en la que se satisfaga el importe total del precio y sus intereses.

Para Lirola, “la dejadez de todos estos años ha elevado la deuda a más de tres millones y medio de euros, por lo que nuestro primer objetivo ha sido parar el constante incremento de esta, pues cada mes que pasaba aumentaba en otros 11.268,97 euros, para lo cual se ha aprobado un préstamo con una entidad financiera y se ha consignado el importe en el juzgado, dándose cumplimiento al contrato y la sentencia de 2017”. Tras el pago, se ha firmado la escritura pública, que era el trámite para el cual, en el pasado pleno, la corporación, con la abstención de Izquierda Unida, facultaba al alcalde para su firma.

Con ello, continua el alcalde, “se está culminando un trabajo de muchos meses, y muchas personas, tanto para elaborar unos presupuestos municipales que incluyeran una deuda que gobiernos anteriores quisieron ocultar a los vecinos, como para elaborar informes, autorizaciones y propuestas de préstamo, que permiten ahora avanzar en la solución a este problema que califico de dramático para nuestro municipio, dado que ha provocado un importante endeudamiento para los próximos 12 años. A a pesar de todo esto, solo puedo manifestar mi satisfacción porque con el trabajo realizado por el actual equipo de Gobierno en solo unos meses nos ha permitido paralizar el endeudamiento que en unos años podría haber alcanzado una deuda de cinco millones o más”.

El solar que fue adquirido por el ayuntamiento se encuentra en un lugar céntrico que se corresponde con dos fincas registrales colindantes entre la Calle Iglesia y Calleja de la Reina, que supera los 1.800 metros cuadrados y actualmente se utiliza como aparcamiento público de forma provisional.