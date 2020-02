El Consistorio de Sorbas pasa a la acción y multará a los que no recojan los excrementos de sus mascotas

Su publicación ya ha generado las primeras reacciones en el perfil municipal del Ayuntamiento en la red social Facebook donde varios vecinos señalan que hay colonias de gatos salvajes en el núcleo urbano y pedanías y piden que se acabe con este problema. “ Los que vivimos en el pueblo a diario sabemos que esos excrementos no son de los que tienen perro. Son de los más de 50 gatos que viven en el pueblo en los distintos barrios”, apunta uno de ellos.

La tarea diaria por mantener las calles, plazas y zonas verdes de los pueblos limpias se ha convertido para muchos ayuntamientos en una batalla contra sus propios vecinos por los arrebatos de incivismo que algunos no saben controlar y que provocan más de un quebradero de cabeza para las maltrechas arcas municipales.

El alcalde José Fernández señala que “el que avisa no es traidor”

“Los ciudadanos deben comprender que quien quiera tener un perro o gato, que lo tenga, pero el resto de ciudadanos no tenemos por qué padecer la marranería que generan en las calles”, ha lamentado el regidor de Sorbas, José Fernández, que, a renglón seguido apunta en el Bando que “para mantener el municipio limpio todos tenemos que colaborar” y acude al refranero popular “hay un dicho popular que dice; “El que avisa no es traidor”. Por tanto, quedan todos los ciudadanos advertidos de las obligaciones que hay que tener cuando se tenga un animal de compañía. Su incumplimiento será sancionado”, concluye. Desde el Ayuntamiento se quiere erradicar esta problemática con los animales de compañía y por ello el Bando se ha convertido en la mejor forma de informar a los vecinos de las consecuencias de no cumplir la ordenanza.