La templanza huele a Romero

EL onubense Andrés Romero, que entró por la vía de la sustitución por Joao Ribeiro Telles, cuajó las dos mejores faenas de la tarde en un festejo que no dejó el sabor de boca que en años anteriores cuajó en sus aficionados. El rejoneador tiró de templanza en su primero, posiblemente el mejor de la tarde, de nombre 'Egenheiro'. Lo recibió a portagayola para colocarle luego solamente un rejón de castigo.

Durante esta faena, en la que se metió al público veratense en el bolsillo, dejó los mejores destellos de la tarde y los momentos más templados de la misma con un toreo a caballo pausado y relajado en todo momento. Cerró el de Huelva el festejo lidiando a 'Lisboa', un toro noble desde inicio hasta prácticamente la colocación de las banderillas cortas. Romero le puso dos rejones de castigo y lo llevó, como a su primero, donde él quiso en todo momento. En este fue el último momento en el que salieron al coso veratense los forcados 'Amadores da Amoita', quienes lograron parar a este citado novillo en el primer intento.

Junto Romero también salió por la Puerta Grande de este primer festejo de Vera la amazona portuguesa Ana Rita, quien el año pasado dio una gran dimensión en este mismo feudo veratense. No pudo repetir dicha gesta la rejoneadora aunque no se fue de vacío ya que cortó un trofeo a cada uno de su lote. En el que abrió el festejo, de nombre 'Guitarrista' estuvo voluntariosa Rita pero el animal no le acompañó, ya que estuvo agarrado durante prácticamente toda la lidia. Después de saltar al ruedo los forcados, por primera vez, y ser gravemente cogido uno de ellos (aunque sin consecuencias ya que se recuperó a los minutos), la amazona exhibió su elegancia y sus cualidades de porte y monta colocando dos rosas al final de su faena. Esta la concluyó con un rejón de muerte a la segunda, con el toro ya amorrillado, con el que se echó al suelo, siendo premiada con una oreja. En el cuarto de la tarde, el que reanudó el festejo tras la protocolaria merienda, Risa lidió a 'Escopetito', un toro de la ganadería Arispal, un toro reservón que no fue malo del todo. La rejoneadora le puso cuatro banderillas largas y tres rosas antes de entrar a matar colocando un rejón de castigo trasero tras un pinchazo, lo que le valió para pasear otro triunfo.

Completó la terna el mejicano Emiliano Gamero, quien también entró sustituyendo en este caso a Sergio Galán. El rejoneador tiró de pundonor y estuvo caluroso y cercano con el público veratense aunque pecó de una algarabía innecesaria y accesoria en ciertos momentos de la lidia. Toreó a 'Eborense' en primer lugar, un toro sin celo con el que el de Méjico tampoco estuvo fino con las banderillas largas.

El toro, como la mayoría de sus hermanos, se amorrilló cuando este le colocó el rejón de castigo. Fue reconocido su ímpetu con una oreja por el presidente de la plaza, José María Ledesma. Los forcados aprovecharon este segundo de la tarde para actuar nuevamente y deleitar al público de Vera, siendo uno de los momentos más divertidos del festejo, el cual por momentos tuvo nubarrones y por otros tuvo claros.

En el segundo de su lote, el mejicano que se hizo viral en Internet por un vídeo en el que pegaba a uno de sus caballos, volvió a estar cercano con el público y tiró de ímpetu y casta pero nuevamente no acompañó un toro parado y reservón con el que el jinete no pudo sacar a la faena su mejor repertorio.

El rejoneador mejicano le puso dos rejones de castigo al morlaco de nombre 'Helga' para proseguir con el tercio de banderillas largas y concluir con el de banderillas cortas. Tras dos pinchazos con el rejón de castigo se arrodilló el animal aunque su faena no sirvió para llevarse trofeo pero si para una calurosa ovación y dar dos vueltas al ruedo. Todo ello sin olvidar los pitos al presidente por no conceder el trofeo.

Hoy segundo festejo en Vera con toros de Núñez de Tarifa para Juan José Padilla, El Fandi y Alberto López Simón, que sustituye a Paco Ureña.