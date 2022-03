“Todo va a ser en espacios abiertos y eso me da confianza”

¿Cómo se presentan los festejos en honor a San José?

– Con mucha ilusión y ganas de poder disfrutarlas, después de dos años sin poder hacerlo, por la pandemia. Vuelven con la alegría y el entusiasmo que acostumbran y con todas las garantías sanitarias y el deseo de que vuelvan a reunirnos para disfrutar juntos de nuestras tradiciones y celebraciones más esperadas.

–En su caso, y en el equipo de gobierno que preside, son unas fiestas especiales?

– Para mi como alcaldesa. como para mi equipo de gobierno, son las primeras fiestas patronales que celebramos junto a nuestros vecinos. Las aguardo con ilusión, peto también con responsabilidad al no estar en una situación de total normalidad. Todas las actividades que hemos programado se van a desarrollar en espacios abiertos. Vamos a hacer sólo lo que podemos hacer. Veo a la gente por la calle con la mascarilla puesta, a pesar de que ya no es obligatorio su uso, y eso me da confianza de que los benaducenses, y aquellos que nos acompañen, lo seguirán haciendo con responsabilidad.

–Las fiestas de 2022 llegan tras la suspensión de los festejos de 2020 y 2021.

– Recuerdo que en 2020 habíamos preparado todo antes del Estado de Alarma y lo tuvimos que suspender todo, con mucha pena, pero con responsabilidad. Fueron momento duros los que vivimos entonces.

–¿Presenta algún tipo de novedad el programa de actividades de esta edición?

– No básicamente, el programa de este año está marcado por la continuidad y la presencia de actividades consolidadas como son el caso de las carrozas, gigantes y cabezudos, comidas populares y las actividades culturales y deportivas. Algunas ya las hemos celebrado como la XV Concentración Motera que ha reunido más gente que nunca y con una organización espectacular por parte del Moto Club Bajo Andarax y un comportamiento ejemplar por parte del público. También hemos homenajeado a nuestros mayores con un almuerzo realizado en la carpa instalada donde Fernanda Pérez Pérez y Antonio Villegas Iñíguez fueron proclamados como Abuelos del Año. En esta ocasión, hemos dejado fuera del programa el tradicional Concurso de Postres para evitar problemas sanitarios, ya que se pueden realizar desde casa y esa manipulación a la hora de su elaboración no está controlada.

–¿Las de San José son más festivas que religiosas?

– Es una mezcla de todo. Hay actividades festivas y también de índole religioso como la Misa Mayor, con la actuación del Coro Rociero Azahares, que se celebrarán el domingo a las 12:30 horas, último día de las fiestas, y la Procesión en honor de nuestro Patrón, que este año ha sido declarado Patrón y protector de la Provincia, que tendrá lugar desde las 20:00 horas bajo la compañía de la Banda de la Asociación Unión Musical Benahadux.

–¿Qué grado de implicación y compromiso tienen los benaducenses con sus fiestas?

– El pueblo de Benahadux es muy participativo con todo lo que hacemos y me siento muy orgullosa por ello. Tenemos varias asociaciones que participan de forma muy activa, y hay que agradecer su colaboración, al igual que la dedicación y esfuerzo y el trabajo de la Policía Loca, Protección Civil y Guardia Civil para que podamos disfrutar de estos días festivos.

–En su caso, ¿que tipo de relacionó ha tenido con las fiestas?

–Yo siempre he participado en las fiestas de mi pueblo y he estado muy implicada. Ahora con los hijos no tanto.

–Además, tienen el honor de ser las primeras fiestas de la comarca del Bajo Andarax

. – Sí somos los que damos el pistoletazo de salida a los festejos del Bajo Andarax. Nuestra siguiente cita es en Septiembre- tercer domingo- con las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Cabeza.

–¿Y quién es el pregonero?

–Antonio Francisco Cintas Góngora, un benaducense que quiere mucho al pueblo y tiene su trabajo en Alemania desde hace 11 años. Va y viene siempre que puede, y se puso loco de contento cuando le comenté que le habíamos nombrado pregonero. Se lo tomó como si le hubiera tocado la loteria.

–Benahadux ha doblado su población en el último cuarto de siglo, pasando de 2.702 habitantes en 1996 a 4.526 en 2021. ¿A qué cree que se debe?

–No hemos dejado de crecer. Tenemos todos los servicios y no hay que desplazarse porque estamos muy cerca de Almería. Es un pueblo tranquilo, sin problemas, y ha venido mucha gente joven a vivir con niños. Tenemos 550 en el Colegio y más de 300 están matriculados en el Instituto.