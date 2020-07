Las comarcas del Almanzora, Poniente y Levante, más unidas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer la noticia que llevan décadas esperando los vecinos de la comarca del Almanzora: la Redia o la Autovía del Almanzora estará operativa para finales del año 2023. Moreno desveló que ya se ha licitado el último tramo que es el de La Concepción-Autovía del Mediterráneo con una inversión de 33 millones de euros. De esta forma, ha puntualizado, “si todo va bien se inaugurará a finales de la legislatura”.

Moreno ha explicado que “es una de las grandes ilusiones y anhelos de la provincia” y que demuestra la “apuesta y compromiso inquebrantable del Gobierno andaluz con la provincia de Almería y con la mejora de sus infraestructuras, siendo éste un aspecto clave para que esta provincia desarrolle todo su músculo empresarial, logístico e internacionalizador”.

Hay que recordar que a día de hoy, la situación tras tantos años espera es de desesperación para los vecinos del Almanzora. Solo se han abierto al tráfico tres tramos con 22 kilómetros operativos de los cerca de 80 proyectados. Las obras en el cuarto tramo entre El Cucador-La Concepción se reiniciaron en septiembre del año pasado y solo faltaban por iniciarse los 7 kilómetros entre La Concepción y la A7. Y en el limbo, mientras tanto, la segunda fase entre Purchena y Baza (Granada) con 47 kilómetros por delante que ejecutar y, que teniendo en cuenta el ritmo que lleva esta obra faraónica, puede convertirse en otra odisea para la provincia.

En 2005 se iniciaron las obras del primer tramo que inauguró Chaves cuatro años después. En 2015 abrió al tráfico el tercero y último operativo. Y tras cuatro años de trámites y promesas, Moreno anunciaba el año que paso que la reactivación de las obras suponía un “coste importante para los andaluces” después de que hubiera que resolver el contrato de colaboración público-privado suscrito en 2012, que “por cuestiones diversas, se rescindió”. El presidente de la Junta aseguraba que esta infraestructura es “clave para Andalucía”, de forma que tras “años parada”, el Gobierno andaluz “retoma para convertirla en un nuevo motor económico para nuestra tierra”. Ese día, al igual que ayer, repetía la misma frase: “Es un día importante para Almería y para toda Andalucía porque comienza la cuenta atrás para conectar la Autovía del Almanzora con la del Mediterráneo eso significa progreso y bienestar y el compromiso firme de la Junta con Almería”.

Un compromiso, que a su juicio, ha quedado reflejado también con la puesta en marcha de proyectos como el desdoble de la carretera A-352 Vera-Garrucha o la variante sur de Berja que se inauguraron en el día de ayer.

De hecho, este anuncio de la fecha definitiva de apertura de la Redia tuvo lugar ayer en Vera junto a los alcaldes de Vera y Garrucha, José Carmelo Jorge y María López y la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, donde explicó que se trata de un desdoble necesario, “ya que la A-352 es el principal eje de comunicación entre la Autovía del Mediterráneo y el litoral almeriense”. A esto se suma la intensidad de tráfico que ésta registra y que llega a alcanzar los 14.500 vehículos de media al día, muchos de ellos tráfico pesado y que en fechas estivales se llega a disparar hasta los 24.000 vehículos diarios.

Así, ha recordado que el primer tramo de este desdoble entró en servicio en el año 2006 y que la segunda fase que ahora se ha concluido no comenzó hasta el año 2009, ante lo que ha puntualizado que, según los plazos, éste tendría que haberse abierto al tráfico hace algo más de nueve años.

En este sentido, ha incidido en que ha sido el actual Gobierno andaluz el que le ha dado el empujón definitivo que este proyecto necesitaba reiniciando los trabajos a finales del mes de julio del año pasado, al mismo tiempo que ha aseverado que se han ejecutado el 52% que restaba de 4,3 kilómetros en tan sólo trece meses, llegando incluso a construirse un complejo enlace con la zona de urbanizaciones de Puerto Rey.

El presidente andaluz ha señalado que esta fase final de obras ha supuesto una inversión de casi 15 millones de euros, estando cofinanciada a través del Programa Operativo FEDER-7.

La Alpujarra ahora está más cerca de la costa y de la A-7 con la variante de Berja

Cabe recordar que esta segunda fase de desdoblamiento de la carretera A-352, cuyo primer tramo de 2,7 kilómetros se puso en servicio en 2006, se inició hace ya una década, en 2009. Las obras sufrieron una primera paralización en febrero de 2012, con motivo de la crisis económica. En enero de 2017 la Junta de Andalucía reactivó las obras, pero apenas unos meses después se volvían a parar tras desavenencias con la UTE adjudicataria.

Así volvieron a pasar meses de parón hasta que a principios de 2018 la Junta cedió el contrato de las obras a una nueva UTE, formada por Tejera y Facto, aunque su continuidad estuvo condicionada por la tramitación administrativa de la solución barajada para el enlace de acceso a la urbanización de Puerto Rey.

Finalmente, el nuevo equipo de gestión de la Consejería dictaba una orden de continuidad provisional de las obras, en paralelo a la tramitación del proyecto modificado que retoma el enlace a doble nivel.

Ya por la tarde, Moreno se desplazaba a Berja donde procedía a la inauguración junto al alcalde de la localidad, José Carlos Lupión, de la variante sur de la localidad, que da continuidad a la ronda noroeste, y que tiene como principal objetivo canalizar el tráfico de la Alpujarra almeriense hacia la costa y la Autovía del Mediterráneo (A-7).

Esta infraestructura, cuya ejecución se inició en diciembre de 2008, se paralizó en 2012, cuando la ejecución ya era del 77 por ciento. En octubre de 2017 hubo un intento de reinicio, pero no se llegó a materializar debido a unos servicios afectados que no se pudieron desviar, por lo que no se reactivó durante la pasada legislatura.

La Consejería de Fomento desbloqueaba en esta legislatura este proyecto, impulsando la tramitación de un proyecto modificado pasando de los cinco a los seis millones de presupuesto para adaptar las obras a la normativa vigente, dado el periodo transcurrido desde la paralización de las obras. Ahora, la carretera es una realidad y cuenta con 3,1 kilómetros de longitud, un ancho convencional de 11 metros, con un carril de 3,5 metros para cada sentido, y arcenes de 1,5 metros. seguridad vial en la conducción.

El trazado comienza en la glorieta de conexión de la carretera A-1175 y sigue hacia el sur hasta una segunda glorieta donde conecta con la AL-5300 a San Roque y, a partir de ese punto, atraviesa la rambla de Benejí y del Boquerón hasta conectar con la A-347, mediante una tercera glorieta. En la rambla de Benejí se ha construido una estructura o viaducto de tres vanos, con vigas en forma de doble T prefabricadas.

Moreno ha explicado que desbloquear este tipo de proyectos supone superar “muchas complejidades técnicas para que sean una realidad” y “va a permitir canalizar todo el tráfico de la Alpujarra hasta la costa y eso va a suponer un importante revulsivo económico y turístico para toda la comarca del Poniente”.

El presidente ha ensalzado que “ahora ya no hará falta atravesar Berja por lo que vamos agilizar el tráfico y damos así respuesta a una demanda comarcal”.