Los vecinos de Fiñana toman la calle para rememorar la visita de los Reyes Católicos

Decenas de personas retrocedieron ayer en el tiempo, concretamente 530 años en Fiñana, un pueblo volcado en la recreación histórica de la pernoctación que los Reyes Católicos hicieron en la localidad camino de Granada en los últimos compases de la reconquista.

Más de cinco años de trabajo de documentación histórica y trabajo puramente artesanal para recuperar fielmente las vestimentas que en aquellos años debieron llevar los regios visitantes como su séquito, dieron lugar ayer a uno de los eventos más importantes que se llevan a cabo en la provincia de Almería durante la Navidad.

“Es sin duda una de las actividades más divertidas del invierno y de hecho en el pueblo se toma muy en serio la Recreación porque siempre ha estado en la cultura popular, la transmitida de generación en generación por el boca a boca. Sin embargo, esa visita de los Reyes Católicos no fue fácil demostrarla porque sólo existía una pequeña reseña del cronista contemporáneo de los reyes Andrés de Bernáldez y las anotaciones en el relato de Pedro Mártir sobre los lugares de acampada. Ha sido en estos años cuando con la ayuda de historiadores hemos podido confirmar aquello que en el pueblo se supo desde siempre y quizás por ello se celebra de una forma tan especial con la implicación de tantísimas personas”, afirma Rafael Montes, alcalde de la localidad.

Con el guión para la recreación realizado por Alfredo Venteo, todo el pueblo se involucra en una cita que traslada el saber popular, la leyenda, a una ficción que permite visualizar ese hecho que ha sido contado de generación en generación como uno de los grandes momentos históricos en la localidad que sirve de puerta hacia Sierra Nevada en la ruta seguida desde Almería.

Una muestra visible durante todo el año de esa implicación son las labores de costura que ininterrumpidamente se llevan a cabo de manera voluntaria por mujeres de Fiñana que preparan los trajes que durante la semana de navidad visten decenas de vecinos y, especialmente aquellos que asumen el papel de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los Reyes Católicos, que durmieron una noche de 1489 en la localidad almeriense de Fiñana en su camino hacia Guadix.

“Tratamos de que esta recreación se convierta en un atractivo turístico no solo para los vecinos de la comarca o de Almería, sino que con el tiempo adquiera una mayor relevancia, y gracias a apoyos como el que esta año no ha dado la Diputación estamos en el camino de poder seguir sumando nuevos elementos que han cada vez más grande y colorida la representación, pero siempre con la premisa de no perder la perspectiva histórica, porque no se trata de crear una ficción, sino de reproducir unos hechos que son parte muy importante de nuestro patrimonio cultural”, comenta el alcalde de Fiñana que tras los actos agradeció a las costureras voluntarias, diseñadores del prestigio de Paco Cañizares y otros colaboradores, sin alto nivel de involucración con la recreación.

La comitiva ayer con los Reyes Católicos al frente partió desde la Placeta del Cuartel luego siguió por la calle del León para entrar en la calle Real y llegar a la Plaza de la Constitución donde los vecinos esperaban a los Reyes Católicos y su séquito.