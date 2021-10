Codeur patrocina al Club Baloncesto Unión de Pueblos del Levante Almeriense

La empresa mixta Codeur, encargada de gestionar el ciclo integral del agua en el municipio de Vera, es una empresa socialmente responsable y comprometida tanto con el medio ambiente como con el desarrollo social del municipio. Cada año, la empresa destina parte de sus beneficios y dividendos a colaboraciones con entidades sociales, culturales y deportivas, mostrando de esta manera su compromiso con el avance de Vera.

En esta línea, Codeur ha querido mostrar, una vez más, su compromiso con el municipio y con los ciudadanos apoyando el deporte, en este caso con un patrocinio de 2.000€ al Club Baloncesto Unión de Pueblos del Levante Almeriense (CB UPLA), que irán destinados a “sufragar los gastos de todos los niños y jóvenes que no tienen recursos suficientes para pagar las cuotas del club y comprar material adecuado para la práctica deportiva, en este caso a un grupo de niñas senegalesas con dificultades económicas que están entrenando y compitiendo con nosotros este año”, ha afirmado Rafael Franco Carruesco, presidente del club.

Por su parte el vicepresidente de la entidad, Diego Rodríguez López, ha matizado que “el CB UPLA ha conseguido consolidarse en nuestra comarca, con cerca de 300 deportistas de ambos sexos distribuidos entre todos sus equipos. Esta temporada cuenta con equipos en todas las categorías, desde babys a sénior, tanto en categorías masculinas y femeninas. Otra temporada más contamos con baloncesto en Liga Nacional 1 con el equipo sénior masculino, siendo nuestra principal prioridad la formación integral de nuestros niñas y niñas”.

El compromiso de Codeur por el deporte nace de la identificación de la empresa con los valores que habitualmente se asocian a la actividad deportiva: esfuerzo, afán de superación, espíritu de equipo, constancia, honradez, etc. Así, movida por estos valores, Codeur no solo ha patrocinado al CB UPLA, si no que a lo largo del año apoya económicamente a diferentes clubs y entidades deportivas, así como eventos y actividades como pueden ser al Club Deportivo Vera, o al Club de Gimnasia Rítmica Vera.

El consejero delegado de Codeur y a su vez primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vera, Alfonso García, ha sido el encargado de hacer entrega al presidente, Rafael Franco Carruesco, y al vicepresidente de la entidad, Diego Rodríguez López, de un cheque con el importe del patrocinio y aprovechó la entrega para indicar que “los jóvenes, la educación en valores y el deporte como modelo de vida saludable son fundamentales para nosotros, por ello, la empresa ha querido cerrar este acuerdo de colaboración”.